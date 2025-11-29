Сибіга про нічну атаку РФ: Вбивати й руйнувати це їхній план війни
- Росія здійснила нічну атаку на Київ та критичну інфраструктуру України сотнями дронів і десятками ракет.
- Внаслідок ударів загинули двоє людей, поранено близько двох десятків, серед них дитина.
- Міністр Сибіга закликав міжнародну спільноту до додаткової підтримки та нових санкцій проти Росії.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував чергову нічну атаку Росії на Україну, яка вразила столицю та інші регіони.
Нічна атака на Київ 29 листопада: реакція МЗС
– Важка ніч в Україні, особливо в Києві. Росія випустила десятки крилатих і балістичних ракет та понад 500 дронів по звичайних будинках, енергетичній мережі та критичній інфраструктурі. Щонайменше 2 людей загинули й близько двох десятків були поранені, серед них дитина, – заявив міністр.
Він наголосив, що поки міжнародна спільнота обговорює пункти мирних планів, Росія продовжує реалізовувати свій план війни з двох пунктів: вбивати й руйнувати.
Сибіга також підкреслив роль політиків, яких Росія використовує для своїх цілей.
– Також показово, як Путін знову використав Віктора Орбана як співучасника свого терору. У 2024 році після візиту Орбана до Москви Росія здійснила жахливий удар по дитячій лікарні Охматдит в Україні. Цього разу – масована атака Росії на українську столицю одразу після візиту Орбана й порожніх розмов про мир. Путін просто використовує таких політиків як акторів у своїй кривавій виставі, – додав Сибіга.
Міністр підкреслив, що Путін прагне продовжувати війну за будь-яку ціну, але міжнародна спільнота має засоби зробити цю ціну нестерпною
– Ми закликаємо до додаткової підтримки оборони та стійкості України, до нових сильних санкцій проти Росії та до швидкого рішення щодо повного використання заморожених російських активів. Сила, єдність і тиск на Москву залишаються ключовими для того, щоб просунути мирні зусилля і змусити Росію припинити війну, – зауважив він.
Нагадаємо, у ніч проти 29 листопада Росія масово атакувала Київ дронами та ракетами.
За даними Нацполіції наразі відомо, що унаслідок атаки на столицю загинули двоє людей.