Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував чергову нічну атаку Росії на Україну, яка вразила столицю та інші регіони.

Нічна атака на Київ 29 листопада: реакція МЗС

– Важка ніч в Україні, особливо в Києві. Росія випустила десятки крилатих і балістичних ракет та понад 500 дронів по звичайних будинках, енергетичній мережі та критичній інфраструктурі. Щонайменше 2 людей загинули й близько двох десятків були поранені, серед них дитина, – заявив міністр.

Він наголосив, що поки міжнародна спільнота обговорює пункти мирних планів, Росія продовжує реалізовувати свій план війни з двох пунктів: вбивати й руйнувати.

Сибіга також підкреслив роль політиків, яких Росія використовує для своїх цілей.

Зараз дивляться

– Також показово, як Путін знову використав Віктора Орбана як співучасника свого терору. У 2024 році після візиту Орбана до Москви Росія здійснила жахливий удар по дитячій лікарні Охматдит в Україні. Цього разу – масована атака Росії на українську столицю одразу після візиту Орбана й порожніх розмов про мир. Путін просто використовує таких політиків як акторів у своїй кривавій виставі, – додав Сибіга.

Міністр підкреслив, що Путін прагне продовжувати війну за будь-яку ціну, але міжнародна спільнота має засоби зробити цю ціну нестерпною

– Ми закликаємо до додаткової підтримки оборони та стійкості України, до нових сильних санкцій проти Росії та до швидкого рішення щодо повного використання заморожених російських активів. Сила, єдність і тиск на Москву залишаються ключовими для того, щоб просунути мирні зусилля і змусити Росію припинити війну, – зауважив він.

Нагадаємо, у ніч проти 29 листопада Росія масово атакувала Київ дронами та ракетами.

За даними Нацполіції наразі відомо, що унаслідок атаки на столицю загинули двоє людей.

Джерело : МЗС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.