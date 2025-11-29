С вечера 28 ноября враг атаковал Чернигов и область различными видами оружия.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Атака на Чернигов 28 ноября: что известно

По словам главы ОВА, во время вражеской атаки в Чернигове прогремело несколько взрывов.

Два из них — на окраинах города: в результате атаки беспилотных летательных аппаратов поврежден жилой дом.

Еще один удар Герань попал по одному из предприятий, где загорелась крыша склада. Пожар оперативно ликвидировали.

Кроме того, дрон повредил объекты энергетической инфраструктуры.

Атака на другие населенные пункты Черниговской области

По данным главы Черниговской областной военной администрации, в районе БПЛА Герань попала в жилой дом, вызвав пожар, который спасатели ликвидировали.

В Семеновке удары Молнии повредили до десятка домов.

На одном из объектов попадания произошел пожар — дом уничтожен.

Также БПЛА ударил по гражданскому автомобилю, пострадали двое местных жителей: мужчина 48 лет и женщина 55 лет.

В Корюковском районе FPV-дрон повредил жилой дом, легковушку и микроавтобус.

Еще в одном селе из-за взрыва БПЛА также пострадали жилье и автомобили.

В целом, за прошедшие сутки в Черниговской области зафиксировано 58 обстрелов и 124 взрыва.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (Военные преступления).

Фото: Черниговская ОГА

