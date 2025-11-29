Уночі 29 листопада в Києві пролунали вибухи — над містом працювала ППО.

Столиця перебувала під масованою атакою ударних дронів та ракет, у кількох районах зафіксували пошкодження інфраструктури, зокрема житлових будинків.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Атака на Київ 29 листопада: що відомо

За даними відомства, наразі відомо, що унаслідок атаки на столицю загинули двоє людей.

Один з них – 42-річний чоловік. Його тіло деблокували рятувальники з-під уламків будинку у Святошинському районі Києва.

Крім тог відомо про 13 постраждалих, серед яких 10-річна дитина.

Станом на 07:00 зафіксовані пошкодження багатоповерхових та приватних будинків у Святошинському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах столиці.

Нагадаємо, що вибухи в Києві 29 листопада прогриміли під час масової атаки дронів.

Унаслідок падіння уламків зафіксовано пожежі у кількох районах столиці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 375-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

