Атака на Київ: загинули люди, серед постраждалих дитина
Уночі 29 листопада в Києві пролунали вибухи — над містом працювала ППО.
Столиця перебувала під масованою атакою ударних дронів та ракет, у кількох районах зафіксували пошкодження інфраструктури, зокрема житлових будинків.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.
Атака на Київ 29 листопада: що відомо
За даними відомства, наразі відомо, що унаслідок атаки на столицю загинули двоє людей.
Один з них – 42-річний чоловік. Його тіло деблокували рятувальники з-під уламків будинку у Святошинському районі Києва.
Крім тог відомо про 13 постраждалих, серед яких 10-річна дитина.
Станом на 07:00 зафіксовані пошкодження багатоповерхових та приватних будинків у Святошинському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах столиці.
Нагадаємо, що вибухи в Києві 29 листопада прогриміли під час масової атаки дронів.
Унаслідок падіння уламків зафіксовано пожежі у кількох районах столиці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 375-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.