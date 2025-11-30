В понедельник, 1 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Отключение света 1 декабря: что известно

В энергетической компании отметили, что причина введения графиков – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты Украины.

Графики почасовых отключений:

с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 3 очередей.

Графики ограничения мощности:

с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

В Укрэнерго подчеркнули, что время и объем применения ограничений могут измениться.

График отключения света в Киеве

Компания ДТЭК предоставила актуальные графики отключения электроэнергии на 1 декабря для потребителей Киева.

График отключения света в Киевской области

ДТЭК обнародовал графики отключения света для жителей Киевской области, которые будут действовать 1 декабря.

График отключения света в Хмельницкой области

АО Хмельницкоблэнерго предоставило ориентировочный график подачи электроэнергии для групп потребителей на 1 декабря.

График отключения света в Черновцах и Черновицкой области

Стали известны графики подачи электроэнергии для групп потребителей в Черновицкой области. Об этом сообщило АО Черновцыоблэнерго.

Группа 1: 00:00 — 06:00; 08:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; с 18:00

Группа 2: 00:00 — 06:00; 08:00 — 12:00; 14:30 — 18:00; с 20:00

Группа 3: 00:00 — 08:00; 10:30 — 13:00; 15:30 — 18:00; с 20:00

Группа 4: 00:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; с 18:00

Группа 5: 00:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; 18:00 — 20:00; с 22:00

Группа 6: 00:00 — 06:00; 08:00 — 13:00; 15:30 — 18:00; с 20:00

Группа 7: 00:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; 18:00 — 22:00

Группа 8: 00:00 — 08:00; 10:30 — 13:00; 15:30 — 18:00; с 20:00

Группа 9: 00:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; с 18:00

Группа 10: 00:00 — 08:00; 10:30 — 13:00; 15:30 — 18:00; с 20:00

Группа 11: 00:00 — 08:00; 10:30 — 13:00; 15:30 — 20:00; с 22:00

Группа 12: 00:00 — 08:00; 10:30 — 14:30; 17:00 — 20:00; с 22:00

График отключения света в Черниговской области

АО Черниговоблэнерго предоставило график отключения света в Черниговской области на понедельник, 1 декабря.

Напомним, утром 30 ноября враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Сумщины.

В результате атаки в Сумском районе возникли значительные перебои с электро- и водоснабжением.

