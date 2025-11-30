У понеділок, 1 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Відключення світла 1 грудня: що відомо

В енергетичній компанії зазначили, що причина запровадження графіків – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти України.

Зараз дивляться

Графіки погодинних відключень:

з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг.

Графіки обмеження потужності:

з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

В Укренерго наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Графік відключення світла в Києві

Компанія ДТЕК надала актуальні графіки відключення електроенергії на 1 грудня для споживачів Києва.

Графік відключення світла у Київській області

ДТЕК оприлюднив графіки відключення світла для жителів Київської області, які будуть діяти 1 грудня.

Графік відключення світла у Хмельницькій області

АТ Хмельницькобленерго надало орієнтовний графік подачі електроенергії для груп споживачів на 1 грудня.

Графік відключення світла у Чернівцях та Чернівецькій області

Стали відомі графіки подачі електроенергії для груп споживачів у Чернівецькій області. Про це повідомило АТ Чернівціобленерго.

Група 1: 00:00 – 06:00; 08:00 – 10:30; 13:00 – 15:30; з 18:00

Група 2: 00:00 – 06:00; 08:00 – 12:00; 14:30 – 18:00; з 20:00

Група 3: 00:00 – 08:00; 10:30 – 13:00; 15:30 – 18:00; з 20:00

Група 4: 00:00 – 10:30; 13:00 – 15:30; з 18:00

Група 5: 00:00 – 10:30; 13:00 – 15:30; 18:00 – 20:00; з 22:00

Група 6: 00:00 – 06:00; 08:00 – 13:00; 15:30 – 18:00; з 20:00

Група 7: 00:00 – 10:30; 13:00 – 15:30; 18:00 – 22:00

Група 8: 00:00 – 08:00; 10:30 – 13:00; 15:30 – 18:00; з 20:00

Група 9: 00:00 – 10:30; 13:00 – 15:30; з 18:00

Група 10: 00:00 – 08:00; 10:30 – 13:00; 15:30 – 18:00; з 20:00

Група 11: 00:00 – 08:00; 10:30 – 13:00; 15:30 – 20:00; з 22:00

Група 12: 00:00 – 08:00; 10:30 – 14:30; 17:00 – 20:00; з 22:00

Графік відключення світла в Чернігівській області

АТ Чернігівобленерго надало графік відключення світла у Чернігівській області на понеділок, 1 грудня.

Нагадаємо, вранці 30 листопада ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини.

Унаслідок атаки у Сумському районі виникли значні перебої з електро- та водопостачанням.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.