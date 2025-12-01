Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для предпринимателя Тимура Миндича, который является фигурантом расследования НАБУ о злоупотреблениях в Энергоатоме.

Об этом сообщает Суспільне.

Миндичу избрали меру пресечения

Меру пресечения избрали заочно, поскольку Тимур Миндич покинул территорию Украины. Государство назначило ему адвоката, но защитнику не удалось установить связь с подозреваемым.

В связи с этим суд не рассматривал вопрос о залоге, ведь в формате заочного производства такая возможность отсутствует.

Прокурор по делу заявил, что Миндич оказывал давление на Рустема Умерова, пытаясь повлиять на его решение о закупках некачественных бронежилетов.

Умеров ранее подтвердил, что общался с Миндичем о закупке бронежилетов в период, когда занимал должность министра обороны.

— В итоге контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям и ни один продукт не был поставлен, — сообщил Умеров.

Прокурор также отметил, что Миндич общался с бизнесменом и другим фигурантом дела Энергоатома Александром Цукерманом.

Во время этих разговоров они использовали шумоподавляющие устройства.

Судебное заседание закрыли на 15 минут в связи с рассмотрением доказательств, которые могут представлять риски для национальной безопасности.

Прокуроры уточнили, что после избрания меры пресечения материалы могут быть переданы в Интерпол для розыска и задержания Миндича, в частности при пересечении государственной границы.

Его местонахождение пока неизвестно.

10 ноября Украинская правда сообщила, что НАБУ провело обыски у бизнесмена и совладельца Квартала 95 Тимура Миндича, который за несколько часов до этого выехал из Украины.

В ГПСУ отметили, что основанием для выезда Миндича за границу во время военного положения стало наличие трех детей в возрасте до 18 лет.

Что известно о деле Мидас

10 ноября НАБУ заявило о масштабной операции Мидас в сфере энергетики — было проведено более 70 обысков.

По данным следствия, участники схемы получали до 15% стоимости контрактов Энергоатома в виде откатов, которые платили навязанные компании-контрагенты.

Деньги отмывали в киевском бэк-офисе, связанном с семьей экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Общая сумма отмытых средств — около $100 млн.

В тот же день НАБУ обнародовало записи разговоров фигурантов. Главными стали бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман, которые выехали из Украины перед обысками, после чего их объявили в розыск и ввели санкции.

В деле фигурируют четыре бывших правительственных министра, в частности экс-министр энергетики и юстиции Герман Галущенко, у которого прошли обыски. 12 ноября он и бывшая глава Минэнерго Светлана Гринчук подали в отставку.

Премьер Свириденко заявила о перезапуске Энергоатома и роспуске его Наблюдательного совета.

Экс-министру Алексею Чернышову назначили арест до 16 января 2026 года с возможностью залога в 51 млн грн, который уже внесен.

Он также фигурирует в отдельном деле о коррупции в строительстве.

