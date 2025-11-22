Фигуранты антикоррупционного дела Мидас – Тимур Миндич и Александр Цукерман – объявлены в розыск.

Соответствующая информация об этом 22 ноября появилась в базе розыска МВД.

Миндича и Цукермана объявили в розыск: что известно

В перечне лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования, указано, что Миндич и Цукерман исчезли 20 ноября 2025 года.

Напомним, что по результатам расследования НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в Украине им инкриминируют причастность к коррупционным преступлениям.

Операция Мидас: что известно

По данным детективов НАБУ, расследование по делу длилось 15 месяцев и включало анализ более тысячи часов аудиозаписей.

Следователям удалось задокументировать деятельность высокопоставленной организованной группы, которая, по версии следствия, создала широкую схему влияния на стратегические предприятия, в частности на АО Энергоатом.

Позже нардеп Ярослав Железняк сообщил об обысках НАБУ у экс-министра энергетики и, на тот момент, министра юстиции Германа Галущенко. Следственные действия также проводились в Энергоатоме.

По информации НАБУ, главным механизмом схемы было систематическое вымогательство неправомерной выгоды у контрагентов Энергоатома — от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Компаниям навязывали «откат» в обмен на беспрепятственное проведение платежей, возможность оставаться поставщиком или избежать искусственных задержек.

Неофициально это называли «шлагбаумом».

К реализации коррупционной системы руководитель организации привлек бывшего заместителя председателя Фонда госимущества, который впоследствии стал советником министра энергетики, а также экс-правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности в госкомпании.

Благодаря влиянию в министерстве и Энергоатоме они контролировали назначения, закупки и финансовые потоки предприятия.

В результате фактическое управление стратегической компанией с годовым оборотом более 200 млрд грн осуществляли неофициальные «смотрящие», а не формальные должностные лица.

