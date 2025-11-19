Верховная Рада проголосовала за отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. За это решение проголосовали 315 депутатов.

Это произошло после того, как Комитет по вопросам энергетики поддержал представление премьер-министра об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики.

На заседании Комитета Гринчук заявляла, что не принимала никаких незаконных решений и не выполняла никаких поручений, кроме официальных заданий своего руководства.

Депутат от фракции Голос Ярослав Железняк заявлял, что решение уволить Гринчук связано с “конфликтом интересов”, его поддержал 21 член комитета.

До этого Железняк обнародовал повестку дня парламента на 18 ноября, где вопрос об увольнении Гринчук с должности министра стоял первым в списке.

Скандал в Энергоатоме

10 ноября НАБУ и САП рассказали о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

Тогда НАБУ сообщило, что, в частности, в Энергоатоме действует коррупционная схема влияния на стратегические предприятия госсектора.

Правоохранители провели на предприятии обыски, а также посетили на данный момент отстраненного министра юстиции Германа Галущенко.

Следствие выявило, что преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов Энергоатома. Речь идет о 10-15% от стоимости контрактов.

Также НАБУ задокументировало передачу денег Энергоатома экс-вице-премьеру, имя которого не называлось. Однако на видео бюро можно увидеть, что речь идет, вероятно, об Алексее Чернышове.

Всего НАБУ объявило подозрения семи лицам по делу, которое назвали Мидас.

В отношении пятерых из них Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

За двух фигуранток дела Мидас залог уже внесли.

Напомним, \вчера, 18 ноября, Верховная Рада не смогла проголосовать за увольнение Галущенко и Гринчук из-за блокирования трибуны.

А сегодня , 19 ноября, парламент поддержал решение о вызове премьер-министра Юлии Свириденко и двух членов правительства на срочный отчет.

Парламентарии уже поддержали решение об увольнении Галущенко.

