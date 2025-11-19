19 ноября за бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова внесли 51 млн 600 тыс. грн залога, он должен выйти из СИЗО в ближайшее время, сообщает Радио Свобода.

За Чернышова внесли залог: что известно

Из источников в правоохранительных органах журналисты узнали, что залог внесли два физических лица – 30 млн грн и 21 млн 600 тыс. грн соответственно.

— Уже вечером 19 ноября он сможет быть освобожден из-под стражи, — говорится в сообщении.

Накануне, 19 ноября, Высший антикоррупционный суд избрал Чернышову, подозреваемому в незаконном обогащении, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 51 млн грн.

После внесения залога Чернышов должен:

являться к правоохранителям и в суд по первому требованию;

не отлучаться из Киевской области без разрешения детективов, прокуроров и суда;

сообщать об изменении места жительства;

воздерживаться от общения с Тимуром Миндичем, Александром Цукерманом и другими фигурантами данного расследования;

сдать на хранение все заграничные и внутренние паспорта;

носить электронный браслет.

Указанные обязательства будут действовать два месяца с момента освобождения из-под стражи после внесения залога.

Напомним, что 23 июня НАБУ и САП сообщили Чернышову о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. В частности, его действия на прежней должности министра развития общин и территорий квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, застройщик и его доверенное лицо разработали схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. К реализации схемы привлекли Чернышова, когда тот занимал должность министра, его советника, тогдашнего госсекретаря министерства и директора государственного предприятия.

27 июня ВАКС избрал Чернышову меру пресечения в виде залога в 120 млн грн. А 2 июля за Чернышова был внесен залог в полном объеме, согласно решению ВАКС.

14 ноября НАБУ и САП в рамках операции Мидас вручили Чернышову ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, он был среди посетителей так называемой прачечной – места легализации средств, полученных преступным путем.

