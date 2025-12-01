Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді триманні під вартою для підприємця Тимура Міндіча, який є фігурантом розслідування НАБУ щодо зловживань в Енергоатомі.

Про це інформує Суспільне.

Міндічу заочно обрали запобіжний захід

Запобіжний захід обирали заочно, оскільки Тимур Міндіч залишив територію України. Держава призначила йому адвоката, але захиснику не вдалося встановити зв’язок із підозрюваним.

У зв’язку з цим суд не розглядав питання про заставу, адже у форматі заочного провадження така можливість відсутня.

Прокурор у справі заявив, що Міндіч чинив тиск на Рустема Умєрова, намагаючись вплинути на його рішення щодо закупівель неякісних бронежилетів.

Умєров раніше підтвердив, що спілкувався з Міндічем про закупівлю бронежилетів у період, коли обіймав посаду міністра оборони.

– У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений, – повідомив Умєров.

Прокурор також зазначив, що Міндіч спілкувався з бізнесменом та іншим фігурантом справи Енергоатому Олександром Цукерманом.

Під час цих розмов вони застосовували шумопригнічувальні пристрої.

Судове засідання закрили на 15 хвилин у зв’язку з розглядом доказів, які можуть становити ризики для національної безпеки.

Прокурори уточнили, що після обрання запобіжного заходу матеріали можуть бути передані до Інтерполу для розшуку й затримання Міндіча, зокрема під час перетину державного кордону.

Його місцезнаходження наразі невідоме.

10 листопада Українська правда повідомила, що НАБУ провело обшуки у бізнесмена та співвласника Кварталу 95 Тимура Міндіча, який за кілька годин до цього виїхав з України.

У ДПСУ зазначили, що підставою для виїзду Міндіча за кордон під час воєнного стану стала наявність трьох дітей віком до 18 років.

Що відомо про справу Мідас

10 листопада НАБУ заявило про масштабну операцію Мідас у сфері енергетики – було проведено понад 70 обшуків.

За даними слідства, учасники схеми отримували до 15% вартості контрактів Енергоатому у вигляді “відкатів”, які сплачували нав’язані компанії-контрагенти.

Гроші відмивали у київському бек-офісі, пов’язаному із родиною екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Загальна сума відмитих коштів – близько $100 млн.

Того ж дня НАБУ оприлюднило записи розмов фігурантів. Головними стали бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які виїхали з України перед обшуками, після чого їх оголосили в розшук і ввели санкції.

У справі фігурують чотири колишні урядові міністри, зокрема ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко, у якого відбулися обшуки. 12 листопада він та колишня очільниця Міненерго Світлана Гринчук подали у відставку.

Премʼєрка Свириденко заявила про перезапуск Енергоатому та розпуск його Наглядової ради.

Ексміністру Олексію Чернишову призначили арешт до 16 січня 2026 року з можливістю застави у 51 млн грн, яку вже внесли.

Він також фігурує в окремій справі щодо корупції в будівництві.

