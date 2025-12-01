19 ноября на въезде во временно оккупированный Бердянск Запорожской области прогремел взрыв — целью стали российские оккупанты.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины.

Взрыв в Бердянске 19 ноября: что известно

Российские захватчики собрались на машинах под пропагандистским билбордом. Взрыв прогремел в 22:20.

Сейчас смотрят

По данным Главного управления разведки, в результате успешной операции ГУР и Движения сопротивления российской оккупации уничтожены пять захватчиков Росгвардии, еще четверо получили тяжелые ранения; повреждены два вражеских пикапа и бронеавтомобиль Тигр.

После мощного взрыва в Бердянске на место инцидента съехались скорые и пожарные машины.

Напомним, что 29 ноября под Бердянском прогремел взрыв. По данным ГУР, боевики из подразделения Ахмат организовали схемы продажи краденого топлива. На одной из точек на трассе под Бердянском они торговали краденной соляркой.

Украинским партизанам удалось заминировать место торговли и в момент концентрации оккупантов прогремели два мощных взрыва. Успешно поражены две машины кадыровцев, потери среди личного состава врага уточняются.

Источник : ГУР

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.