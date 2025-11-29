ГУР уничтожило сеть терминалов спецсвязи военных РФ вдоль линии фронта в Украине и Африке
- Разведчики обнародовали карту уничтоженной сети терминалов специальной защищенной связи ВС РФ вдоль линии фронта в Украине и даже на африканском континенте.
- Эта операция, проведенная благодаря сочетанию технической и оперативной разведки, позволила добыть информацию о планах оккупантов.
Украинские разведчики обнародовали карту разоблаченной и уничтоженной сети терминалов специальной защищенной связи военных России вдоль линии фронта с Украиной и на африканском континенте.
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Уничтожение сети спецсвязи военных РФ в Украине
Как подчеркнули в ГУР, в условиях высокотехнологичной войны против российских оккупантов особое значение приобретает своевременное разоблачение планов и намерений врага.
Подразделения украинских спецназовцев раскрыли сети терминалов специальной защищенной связи Вооруженных сил Российской Федерации вдоль линии фронта с Украиной и на африканском континенте, используя средства технической разведки в сочетании с оперативными методами.
Информация, добытая из терминалов, позволила раскрыть планы российских оккупантов, утверждают в ГУР. В результате этого решили обнародовать геолокацию врага и уничтожить его.
В ГУР подчеркнули, что уделяют значительное внимание вопросам разоблачения и отслеживания направлений передвижения вражеских пунктов управления, чтобы добыть информацию, а затем ликвидировать российское руководство при благоприятных условиях.
Как утверждают в Главном управлении разведки, у врага не будет безопасного места в любом уголке мира, пока будет продолжаться полномасштабная российская агрессия против Украины.