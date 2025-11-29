Украинские разведчики обнародовали карту разоблаченной и уничтоженной сети терминалов специальной защищенной связи военных России вдоль линии фронта с Украиной и на африканском континенте.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Уничтожение сети спецсвязи военных РФ в Украине

Как подчеркнули в ГУР, в условиях высокотехнологичной войны против российских оккупантов особое значение приобретает своевременное разоблачение планов и намерений врага.

Подразделения украинских спецназовцев раскрыли сети терминалов специальной защищенной связи Вооруженных сил Российской Федерации вдоль линии фронта с Украиной и на африканском континенте, используя средства технической разведки в сочетании с оперативными методами.

Информация, добытая из терминалов, позволила раскрыть планы российских оккупантов, утверждают в ГУР. В результате этого решили обнародовать геолокацию врага и уничтожить его.

В ГУР подчеркнули, что уделяют значительное внимание вопросам разоблачения и отслеживания направлений передвижения вражеских пунктов управления, чтобы добыть информацию, а затем ликвидировать российское руководство при благоприятных условиях.

Как утверждают в Главном управлении разведки, у врага не будет безопасного места в любом уголке мира, пока будет продолжаться полномасштабная российская агрессия против Украины.

