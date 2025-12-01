19 листопада на в’їзді до тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області пролунав вибух — ціллю стали російські окупанти.

Про це повідомляє пресцентр Головного управління розвідки Міноборони України.

Вибух у Бердянську 19 листопада: що відомо

Російські загарбники зібралися на автівках під пропагандистським білбордом. Вибух пролунав о 22:20.

За даними Головного управління розвідки, внаслідок успішної операції ГУР та Руху опору російській окупації знищено п’ятьох загарбників Росгвардії, ще четверо дістали важкі поранення; пошкоджено два ворожі пікапи та бронеавтомобіль Тигр.

Після потужного вибуху у Бердянську на місце інциденту з’їхалися швидкі та пожежні автівки.

Нагадаємо, що 29 листопада під Бердянськом пролунав вибух. За даними ГУР, бойовики із підрозділу Ахмат організували схеми продажу краденого пального. На одній із точок на трасі під Бердянськом вони торгували краденою соляркою.

Українським партизанам вдалося замінувати місце торгівлі і в момент концентрації окупантів пролунало два потужні вибухи. Успішно уражено дві автівки кадирівців, втрати серед особового складу ворога уточнюються.

Джерело : ГУР

