На территории временно оккупированного Бердянского района Запорожской области, где кадыровцы торговали краденым дизельным топливом, прогремели два взрыва.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

Оккупанты подорвались под Бердянском

Украинские партизаны выяснили, что кадыровцы организовали схемы продажи краденого топлива. На одной из точек на трассе под Бердянском они торговали краденной соляркой.

– После минирования места “торговли” в момент концентрации оккупантов-коррупционеров было осуществлено два подрыва, – сообщили в ГУР и добавили, что это произошло 29 ноября.

В результате первого взрыва оккупанты запаниковали. Те, кто уцелел, сбежали. Вскоре на место махинаций с дизтопливом приехал еще один вражеский пикап – тогда произошел второй взрыв.

В результате успешной операции ГУР и Движения сопротивления были поражены два автомобиля, на которых передвигались “хапуги” из оккупационного подразделения Ахмат.

В разведке добавили, что количество потерь среди личного состава врага уточняется”.

