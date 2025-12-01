В ВСУ опровергли фейк россиян о якобы захвате села Клиновое в Донецкой области
- 11 армейский корпус опроверг заявления Минобороны РФ о якобы захвате села Клиново Константиновской общины в Донецкой области.
- В ВСУ подчеркнули, что сообщения о якобы потерях украинской техники являются ложными.
- Данные Генштаба, DeepState и ISW подтверждают, что Клиново и Веролюбовка в Краматорском районе остаются под контролем ВСУ.
Информация о якобы захвате врагом села Клиновое Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области, которую распространяет российская пропаганда, не соответствует действительности.
Об этом заявили в 11 армейском корпусе.
Россияне не захватили село Калиново в Донецкой области
— Российское Минобороны в очередной раз распространило очередной фейк о якобы “продвижении” и “освобождении” населенных пунктов в Донецкой области, в частности Клинового. Подобные информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, которая продолжается с начала полномасштабного вторжения, — говорится в сообщении.
В 11 армейском корпусе подчеркнули, что заявление о якобы “захвате Клинового” не соответствует действительности.
Военные объясняют, что в соответствии с “логикой” российского заявления, оккупационные подразделения должны были бы продвинуться, в частности захватив населенный пункт Веролюбовка, чего на самом деле не произошло.
Также в корпусе отметили, что утверждения россиян о массовых потерях украинской бронетехники не соответствуют действительности.
— Подобные “отчеты” российская сторона запускает на ежедневной основе и традиционно подает без каких-либо доказательств, — говорится в сообщении.
В 11 армейском корпусе добавили, что ситуация на направлении находится под контролем Сил обороны.
Подтвержденных прорывов российских войск в глубину украинской обороны на этих участках нет.
— Украинские Силы обороны продолжают выполнять свои задачи, нанося противнику потери в живой силе и технике. Информационные “победы”, которые российское Минобороны ежедневно объявляет на бумаге, не имеют ничего общего с реальной ситуацией на фронте, — заявили в ВСУ.
Согласно данным карт Генштаба ВСУ, OSINT-проекта DeepState и Института изучения войны (ISW), и Клиновое, и Веролюбовка в Краматорском районе остаются под контролем украинских Сил обороны и расположены в нескольких километрах от линии соприкосновения.
При этом в Донецкой области существует другое село с таким же названием — Клиновое Бахмутской городской громады, которое находится под оккупацией российских войск.