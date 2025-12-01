Информация о якобы захвате врагом села Клиновое Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области, которую распространяет российская пропаганда, не соответствует действительности.

Об этом заявили в 11 армейском корпусе.

Россияне не захватили село Калиново в Донецкой области

— Российское Минобороны в очередной раз распространило очередной фейк о якобы “продвижении” и “освобождении” населенных пунктов в Донецкой области, в частности Клинового. Подобные информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, которая продолжается с начала полномасштабного вторжения, — говорится в сообщении.

В 11 армейском корпусе подчеркнули, что заявление о якобы “захвате Клинового” не соответствует действительности.

Сейчас смотрят

Военные объясняют, что в соответствии с “логикой” российского заявления, оккупационные подразделения должны были бы продвинуться, в частности захватив населенный пункт Веролюбовка, чего на самом деле не произошло.

Также в корпусе отметили, что утверждения россиян о массовых потерях украинской бронетехники не соответствуют действительности.

— Подобные “отчеты” российская сторона запускает на ежедневной основе и традиционно подает без каких-либо доказательств, — говорится в сообщении.

В 11 армейском корпусе добавили, что ситуация на направлении находится под контролем Сил обороны.

Подтвержденных прорывов российских войск в глубину украинской обороны на этих участках нет.

— Украинские Силы обороны продолжают выполнять свои задачи, нанося противнику потери в живой силе и технике. Информационные “победы”, которые российское Минобороны ежедневно объявляет на бумаге, не имеют ничего общего с реальной ситуацией на фронте, — заявили в ВСУ.

Согласно данным карт Генштаба ВСУ, OSINT-проекта DeepState и Института изучения войны (ISW), и Клиновое, и Веролюбовка в Краматорском районе остаются под контролем украинских Сил обороны и расположены в нескольких километрах от линии соприкосновения.

При этом в Донецкой области существует другое село с таким же названием — Клиновое Бахмутской городской громады, которое находится под оккупацией российских войск.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.