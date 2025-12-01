Інформація про нібито захоплення ворогом села Клинове Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області, яку розповсюджує російська пропаганда, не відповідає реальності.

Про це заявили в 11 армійському корпусі.

Росіяни не захопили село Калинове на Донеччині

– Російське Міноборони вкотре поширило черговий фейк про нібито “просування” та “звільнення” населених пунктів на Донеччині, зокрема Клинового. Подібні інформаційні вкиди є частиною регулярної російської пропагандистської практики, яка триває з початку повномасштабного вторгнення, – йдеться у повідомленні.

В 11 армійському корпусі наголосили, що заява про нібито “захоплення Клинового” не відповідає дійсності.

Військові пояснюють, що відповідно до “логіки” російської заяви, окупаційні підрозділи мали б просунутися, зокрема захопивши населений пункт Віролюбівка, чого насправді не відбувалося.

Також у корпусі додали, що твердження росіян про масові втрати української бронетехніки не відповідають реальності.

– Подібні “звіти” російська сторона запускає на щоденній основі та традиційно подає без будь-яких доказів, – зазначається у дрписі.

В 11 армійському корпусі зауважили, що ситуація на напрямку перебуває під контролем Сил оборони.

Підтверджених проривів російських військ у глибину української оборони на цих ділянках немає.

– Українські Сили оборони продовжують виконувати свої завдання, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці. Інформаційні “перемоги”, які російське Міноборони щодня оголошує на папері, не мають нічого спільного з реальною ситуацією на фронті, – заявили у ЗСУ.

Згідно з даними мап Генштабу ЗСУ, OSINT-проєкту DeepState та Інституту вивчення війни (ISW), і Клинове, і Віролюбівка у Краматорському районі залишаються під контролем українських Сил оборони та розташовані на кілька кілометрів від лінії зіткнення.

При цьому в Донецькій області існує інше село з такою ж назвою – Клинове Бахмутської міської громади, яке перебуває під окупацією російських військ.

