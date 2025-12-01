Зеленский назвал главную цель гарантий безопасности: Не допустить третьего вторжения РФ
- Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины должны обеспечить защиту от третьего вторжения России, которая уже неоднократно нарушала свои обещания.
- Президент подчеркнул, что приоритет - достичь долгосрочного мира, одновременно гарантировав, что Россия не получит "вознаграждения за войну".
Гарантии безопасности должны защитить Украину от третьего полномасштабного вторжения Российской Федерации.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже.
Зеленский о гарантиях безопасности для Украины
— Россия должна закончить эту войну, которую она сама начала и продолжает. Это только ее война. Именно Россия должна поставить точку в этой ее агрессии. Наши совместные действия этому способствуют, — подчеркнул он.
По словам президента, приоритеты Украины остаются очевидными. Он отметил, что прежде всего речь идет о защите, гарантиях безопасности, сохранении независимости Украины и суверенитета.
Сейчас все причастные к переговорному процессу работают над тем, чтобы гарантировать, что точно не произойдет третьего вторжения России и любого срыва договоренности о прекращении войны, подчеркнул Зеленский.
Президент Украины обратил внимание, что Россия уже много раз нарушала свои обещания и все договоры. Сорвать мир России очень легко, поэтому нужны надежные гарантии безопасности для Украины, убежден он.
— Так же мы должны гарантировать, что Россия не почувствует чего-то такого, что будет восприниматься как вознаграждение за войну, — считает глава государства.
По его мнению, Украина занимает принципиальную позицию в вопросе санкций против России, юридической ответственности за военные преступления и юридического статуса оккупированных территорий.
Как объяснил Зеленский, принципиальность позиций сейчас в подготовке соглашения — это долгосрочность мира после этой войны, поэтому все партнеры должны одинаково понимать вызовы и риски.