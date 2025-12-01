Гарантии безопасности должны защитить Украину от третьего полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже.

Зеленский о гарантиях безопасности для Украины

— Россия должна закончить эту войну, которую она сама начала и продолжает. Это только ее война. Именно Россия должна поставить точку в этой ее агрессии. Наши совместные действия этому способствуют, — подчеркнул он.

По словам президента, приоритеты Украины остаются очевидными. Он отметил, что прежде всего речь идет о защите, гарантиях безопасности, сохранении независимости Украины и суверенитета.

Сейчас все причастные к переговорному процессу работают над тем, чтобы гарантировать, что точно не произойдет третьего вторжения России и любого срыва договоренности о прекращении войны, подчеркнул Зеленский.

Президент Украины обратил внимание, что Россия уже много раз нарушала свои обещания и все договоры. Сорвать мир России очень легко, поэтому нужны надежные гарантии безопасности для Украины, убежден он.

— Так же мы должны гарантировать, что Россия не почувствует чего-то такого, что будет восприниматься как вознаграждение за войну, — считает глава государства.

По его мнению, Украина занимает принципиальную позицию в вопросе санкций против России, юридической ответственности за военные преступления и юридического статуса оккупированных территорий.

Как объяснил Зеленский, принципиальность позиций сейчас в подготовке соглашения — это долгосрочность мира после этой войны, поэтому все партнеры должны одинаково понимать вызовы и риски.

