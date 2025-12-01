Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о завершении работы над гарантиями безопасности для Украины.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже в понедельник, 1 декабря.

Завершение работы над гарантиями безопасности

– Мы завершили работу над гарантиями безопасности, как я уже упоминал, которые важны для безопасности европейцев, граждан Франции и украинцев, – подчеркнул Эммануэль Макрон.

Сейчас смотрят

В ближайшие дни запланированы важные переговоры между американскими чиновниками и Коалицией желающих, чтобы уточнить участие Соединенных Штатов в этих гарантиях безопасности.

В то же время продолжаются обсуждения, чтобы российская сторона могла предоставить американским посредникам полную ясность в контексте своей приверженности миру.

– Не имею никаких сомнений, что мы все останемся едиными в поддержке Украины, уважении к международному праву, а также миру и безопасности для нашей Европы, – сказал президент Макрон.

Также сегодня президент Владимир Зеленский во время визита во Францию провел переговоры со спецпосланцем президента США Стивом Уиткоффом. В разговоре больше всего внимания уделили переговорам о прекращении войны и гарантиях безопасности.

25 ноября состоялось онлайн-заседание Коалиции желающих, где участники договорились более активно искать решения по двум направлениям: по замороженным российским активам и гарантиям безопасности для Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.