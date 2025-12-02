Силы специальных операций Украины продолжают системно наносить удары по тыловой инфраструктуре российских войск, уничтожая склады и места сосредоточения живой силы оккупантов.

ССО уничтожили склады и живую силу оккупантов

В ночь на 1 декабря подразделения ССО провели очередную операцию с использованием ударных БПЛА, поражая определенные цели в Донецкой и Луганской областях.

В Донецкой области дроны ССО уничтожили место накопления личного состава противника в населенном пункте Покровск.

Кроме того, в н. п. Белояровка был нанесен результативный удар по складу боеприпасов 51 ОВА.

В Луганской области спецназовцы поразили состав горюче-смазочных материалов 3 мотострелковой дивизии в н. п. Денежниково.

Силы специальных операций подчеркивают, что продолжат применять асимметричные методы, направленные на ослабление наступательного потенциала российской армии.

Напомним, украинские спецназовцы поразили район хранения и пуска  ударных беспилотников Shahed во временно оккупированном Крыму.

