Дроны ССО поразили место накопления оккупантов в Покровске
- В ночь на 1 декабря подразделения ССО провели серию ударов дронами по вражеским объектам на востоке Украины.
- Целями спецназовцев стали районы с сосредоточением живой силы и важные логистические точки противника.
- В результате операции поражено несколько составов и позиций оккупантов в Донецкой и Луганской областях.
Силы специальных операций Украины продолжают системно наносить удары по тыловой инфраструктуре российских войск, уничтожая склады и места сосредоточения живой силы оккупантов.
В ночь на 1 декабря подразделения ССО провели очередную операцию с использованием ударных БПЛА, поражая определенные цели в Донецкой и Луганской областях.
В Донецкой области дроны ССО уничтожили место накопления личного состава противника в населенном пункте Покровск.
Кроме того, в н. п. Белояровка был нанесен результативный удар по складу боеприпасов 51 ОВА.
В Луганской области спецназовцы поразили состав горюче-смазочных материалов 3 мотострелковой дивизии в н. п. Денежниково.
Силы специальных операций подчеркивают, что продолжат применять асимметричные методы, направленные на ослабление наступательного потенциала российской армии.
