Українські спецпризначенці уразили район зберігання та пуск ударних безпілотників Shahed у тимчасово окупованому Криму.

Ураження пускового району Shahed у Криму – відео

Як повідомили Сили спеціальних операцій Збройних сил України, у ніч на 28 листопада підрозділи deep strike ССО завдали успішне ураження по району зберігання та пуску дронів Shahed поблизу мис Чауди.

– Противник на постійній основі використовує зазначену територію на півдні Криму для запуску ударних БПЛА різного типу по цивільній інфраструктурі України, – йдеться у повідомленні.

У Силах спеціальних операцій ЗСУ наголосили, що продовжують вживати асиметричних дій для підриву наступальних спроможностей російських військовослужбовців.

1 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України повинні стати запобіжником від чергового вторгнення Росії, яка систематично порушує домовленості.

Він наголосив, що Росія сама розпочала і продовжує цю повномасштабну війну проти України, тому саме вона повинна її завершити.

Фото: Сили спеціальних операцій

