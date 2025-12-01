У Криму ССО ЗСУ уразили район пусків Shahed – відео
- ССО ЗСУ здійснили успішне ураження району зберігання та пуску ударних безпілотників Shahed поблизу мису Чауда.
- Сили спеціальних операцій оприлюднили відео, як завдали удару по пусковому району російських дронів у Криму.
Українські спецпризначенці уразили район зберігання та пуск ударних безпілотників Shahed у тимчасово окупованому Криму.
Ураження пускового району Shahed у Криму – відео
Як повідомили Сили спеціальних операцій Збройних сил України, у ніч на 28 листопада підрозділи deep strike ССО завдали успішне ураження по району зберігання та пуску дронів Shahed поблизу мис Чауди.
– Противник на постійній основі використовує зазначену територію на півдні Криму для запуску ударних БПЛА різного типу по цивільній інфраструктурі України, – йдеться у повідомленні.
У Силах спеціальних операцій ЗСУ наголосили, що продовжують вживати асиметричних дій для підриву наступальних спроможностей російських військовослужбовців.
1 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України повинні стати запобіжником від чергового вторгнення Росії, яка систематично порушує домовленості.
Він наголосив, що Росія сама розпочала і продовжує цю повномасштабну війну проти України, тому саме вона повинна її завершити.
Фото: Сили спеціальних операцій