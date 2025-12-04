Генеральна Асамблея ООН голосами 91 країни ухвалила резолюцію, яка вимагає, щоб Росія негайно та без жодних додаткових умов повернула всіх незаконно депортованих українських дітей.

Про це йдеться у тексті резолюції.

Резолюція ООН щодо українських дітей: деталі

Зауважимо, що, крім Росії, проти резолюції проголосували 12 держав, ще 57 – утрималися.

– Вимагаємо, щоб Російська Федерація забезпечила негайне, безпечне та безумовне повернення українських дітей, які були незаконно переміщені або депортовані. Закликаємо РФ невідкладно припинити будь-яку подальшу практику примусового переміщення, депортації, розлучення дітей із сім’ями та законними опікунами, зміну особистого статусу, в тому числі через громадянство, всиновлення чи розміщення в прийомних сім’ях та індоктринацію українських дітей, – йдеться у документі.

Зауважимо, що серед країн, які проти – Іран, Куба, Білорусь, Нікарагуа, Еритрея, Малі та ще кілька держав.

Утрималися, зокрема, Індія, Вірменія, Китай, Бразилія, Казахстан, Пакистан, Киргизстан, Єгипет, Узбекистан та Катар.

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца під час представлення документа пояснила, що ця резолюція – не про політику, а виключно про гуманність та моральний обов’язок міжнародної спільноти.

За її словами, війна Росії проти України зробила найвразливішою ціллю агресії саме дітей.

Вона зауважила, що РФ не тільки вбиває дітей та калічить їх, а й намагається стерти їхню ідентичність.

Дипломатка наголосила, що на окупованих територіях та в Росії українським дітям забороняють рідну мову, літературу та історію. Натомість їм нав’язують ворожу пропаганду.

Так, дітей примушують вчити фейки щодо так званої нацистської держави, залучають до дитячих армій та піддають військовій підготовці разом із ідеологічною обробкою.

МЗС повідомляє, що станом на сьогодні РФ депортувала щонайменше 20 тис. українських дітей. Додому вдалось повернути тільки 1850 з них.

Під час розгляду проєкту резолюції президентка Генасамблеї Анналена Бербок нагадала, що депортація дітей – це грубе порушення міжнародного гуманітарного права.

Вона нагадала про статтю 49 Женевської конвенції, яка забороняє примусове переміщення цивільних осіб з окупованих територій за жодних обставин.

У той же час Конвенція про права дитини гарантує право кожної дитини на ідентичність, родинне життя, громадянство та захист від викрадення.

Бербок заявила, що це питання неможливо розглядати окремо від факту вторгнення РФ на суверенну українську територію.

Тож, за її словами, Генасамблея діє послідовно – адже Рада Безпеки ООН залишається неспроможною ухвалювати рішення через позицію РФ.

– Одинадцята надзвичайна спеціальна сесія ухвалює рішення в ім’я всеосяжного, справедливого й тривалого миру в Україні, задля захисту міжнародного порядку, українського народу та найбільш вразливих серед них – дітей, – підсумувала Бербок.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував членам ООН, які підтримали прийняття резолюції про повернення українських дітей, та зауважив, що вона стала чітким сигналом від світу, що він не терпітиме насильницького переміщення та депортацій.

– Доручення системі ООН допомогти знайти, перевірити та забезпечити доступ до кожної викраденої української дитини – це життєво важливий крок до справедливості та возз’єднання. Україна продовжуватиме співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб ця резолюція принесла відчутні результати та реальний захист прав дітей, – резюмував він.

Раніше Факти ICTV розповідали, як саме Україна повертає викрадених Росією дітей.

Фото: Андрій Сибіга

