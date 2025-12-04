Согласно закону № 3633-IX о мобилизации, отдельные категории украинцев могут получить отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам. Это касается тех случаев, когда человек имеет близких родственников на иждивении или другие важные семейные основания, которые дают право временно не призываться на службу.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам в 2025 году — об этом в материале Фактов ICTV.

Отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам: что предусмотрено

Отсрочка не освобождает человека от военной службы, а лишь откладывает ее на определенный срок. Одной из причин освобождения может быть отсрочка по семейным обстоятельствам. Человек, который ее получил, все равно остается на воинском учете.

Право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам имеют:

Лица, имеющие одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей мужа или жены из числа лиц с инвалидностью I или II группы — при условии отсутствия других, невоеннообязанных лиц, которые, согласно закону, обязаны их содержать.

Это не касается случаев:

если такие люди сами являются лицами с инвалидностью и нуждаются в постоянном уходе; находятся под арестом (кроме домашнего ареста); отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы, в случае отсутствия невоеннообязанных лиц, может только одно лицо из числа военнообязанных (по выбору самого человека с инвалидностью).

Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. Но кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов более чем за три месяца.

Женщины (мужчины), попечители, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, который является человеком с инвалидностью I или II группы.

Женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, умер, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы. А также в случае, если лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений осуществлена на основании части 1 статьи 135 Семейного кодекса Украины.

Женщины, мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени. Лицо, имеющее ребенка с тяжелой травмой, который нуждается в трансплантации органа или паллиативной помощи, что подтверждается соответствующим документом, но которому не была установлена инвалидность.

Усыновители, на содержании которых находится ребенок, который до момента усыновления был ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Опекуны, приемные родители, родители-воспитатели, попечители, патронатные воспитатели, на содержании которых находится ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью (отцом или матерью жены (мужа), если они сами нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или врачебно-консультативной комиссии (ВКК) учреждения здравоохранения.

Опекуны человека, который был признан судом недееспособным.

Лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Мужчины и женщины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью 6 статьи 2 закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Потеряли близкого родственника (мужа/жену, детей, родителей, родных брата/сестру), который погиб или пропал без вести во время защиты Украины с 2014 года.

Предоставляется ли отсрочка, если жена имеет III группу инвалидности

Право на отсрочку от мобилизации, если жена имеет инвалидность 3 группы, предусмотрено пунктом 12 части 1 статьи 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Основным условием для оформления отсрочки является именно наличие инвалидности третьей группы у жены. При этом не нужно доказывать, что мужчина ухаживает за ней или содержит — жена может работать или быть зарегистрированной как ФЛП.

Но инвалидность жены должна быть связана с одной из следующих причин:

онкологическое заболевание;

отсутствие конечности или кисти руки/стопы ноги;

отсутствие одного из парных органов.

Также закон предусматривает отсрочку, если инвалидность вызвана другим заболеванием, но при этом жена одновременно страдает:

онкологическим заболеванием;

психическим расстройством;

церебральным параличом;

паралитическим синдромом.

