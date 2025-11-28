В Резерв+ появилась отсрочка для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы, сообщили в Министерстве обороны Украины.

У Резерв+ появился еще один вид отсрочки: что известно

В Резерв+ появился новый тип отсрочки для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы.

Услуга доступна, если военнообязанный — единственный совершеннолетний ребенок особы с инвалидностью, а в семье есть только один из родителей.

Сейчас смотрят

Пользователь может подать запрос непосредственно в приложении. Далее система автоматически проверяет данные в государственных реестрах, и если основания подтверждаются, отсрочка предоставляется.

Чтобы система смогла подтвердить основания:

актуальные данные об инвалидности отца или матери должны быть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) или в реестре Пенсионного фонда;

корректные данные о семье должны быть указаны в Государственном реестре актов гражданского состояния (ГРАГС);

в актовой записи о рождении должен быть указан Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) отца или матери с инвалидностью.

— Процесс полностью автоматизирован, без справок, очередей и визитов в ТЦК. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов. Таким образом, Резерв+ обеспечивает решение прозрачно, без справок, очередей, лишней нагрузки на ТЦК и рисков манипуляций, — отмечают в ведомстве.

В Минобороны напомнили, что в настоящее время в Резерв+ уже доступны 11 типов онлайн-отсрочок, которые можно оформить прозрачно, быстро и без бюрократии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.