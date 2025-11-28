В Резерв+ появилась отсрочка для мужчин, у которых один из родителей имеет инвалидность
- В Резерв+ появился еще один вид отсрочки – для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы.
- Пользователь может запросить онлайн отсрочку непосредственно в приложении.
- Для того чтобы система смогла подтвердить основания для отсрочки данные в реестрах должны быть актуальными.
В Резерв+ появилась отсрочка для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы, сообщили в Министерстве обороны Украины.
У Резерв+ появился еще один вид отсрочки: что известно
В Резерв+ появился новый тип отсрочки для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы.
Услуга доступна, если военнообязанный — единственный совершеннолетний ребенок особы с инвалидностью, а в семье есть только один из родителей.
Пользователь может подать запрос непосредственно в приложении. Далее система автоматически проверяет данные в государственных реестрах, и если основания подтверждаются, отсрочка предоставляется.
Чтобы система смогла подтвердить основания:
актуальные данные об инвалидности отца или матери должны быть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) или в реестре Пенсионного фонда;
корректные данные о семье должны быть указаны в Государственном реестре актов гражданского состояния (ГРАГС);
в актовой записи о рождении должен быть указан Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) отца или матери с инвалидностью.
— Процесс полностью автоматизирован, без справок, очередей и визитов в ТЦК. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов. Таким образом, Резерв+ обеспечивает решение прозрачно, без справок, очередей, лишней нагрузки на ТЦК и рисков манипуляций, — отмечают в ведомстве.
В Минобороны напомнили, что в настоящее время в Резерв+ уже доступны 11 типов онлайн-отсрочок, которые можно оформить прозрачно, быстро и без бюрократии.