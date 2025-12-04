За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 170 боевых столкновений. Противник нанес три ракетных и 62 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 177 управляемых авиабомб. Кроме этого, захватчики осуществили 4301 обстрел, в том числе 121 — из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 5251 дронов-камикадзе.

Карта боевых действий в Украине на 4 декабря 2025

Ситуация в Украине на 4 декабря 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом три управляемые авиационные бомбы, осуществил 203 обстрела, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Синельниково, Амбарное, Прилепка и в направлении Колодязного, Кутьковки.

На Купянском направлении произошло два боевых столкновения в районах Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз в районах населенных пунктов Надежда, Дерилово, Грековка, Новоегорровка, Заречное, Мирное, Торское и в сторону населенного пункта Ставки.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 10 наступательных действий захватчиков вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки и Северска.

На Краматорском направлении враг три раза атаковал позиции наших защитников в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении противник совершил 29 атак в районах Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Русиного Яра и в направлениях Новопавловки, Степановки и Торского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий в районах населенных пунктов Новое Шаховое, Червоный Лиман, Мирноград, Новоекономичное, Никаноровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Филия, и в сторону Софиевки, Белицкого и Гришиного.

На Александровском направлении враг вчера осуществил 14 атак в районах Ялты, Сосновки, Вербового, Александрограда, Рыбного, Красногорского, Вишневого и Привольного.

На Гуляйпольском направлении ВСУ остановили 12 попыток врага продвинуться вперед в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и в направлении Прилук, Доброполья и Варваровки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили три атаки в районе Антоновского моста.

Потери врага в войне на 4 декабря 2025

личного состава – около 1 177 370 (+1 140);

танков – 11 396 (+3);

боевых бронированных машин – 23 685 (+3);

артиллерийских систем – 34 809 (+29);

реактивных систем залпового огня – 1 556 (+1);

средств противовоздушной обороны – 1 253;

самолетов – 430;

вертолетов – 347;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 86 476 (+245);

крылатых ракет – 4 024;

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 68 813 (+125);

специальной техники – 4 012.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 380-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

