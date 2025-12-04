Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 170 бойових зіткнень. Противник завдав трьох ракетних та 62 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 177 керованих авіабомб. Крім цього, загарбники здійснили 4301 обстріл, зокрема 121 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5251 дронів-камікадзе.

Карта бойових дій в Україні на 4 грудня 2025

Ситуація в Україні на 4 грудня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойових зіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинувши при цьому три керовані авіаційні бомби, здійснив 203 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Синельникове, Амбарне, Приліпка та в напрямку Колодязного, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку відбулося два бойові зіткнення в районах Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів у районах населених пунктів Надія, Дерилове, Греківка, Новоєгорівка, Зарічне, Мирне, Торське та в бік населеного пункту Ставки.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 10 наступальних дій загарбників поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська.

На Краматорському напрямку ворог три рази атакував позиції наших захисників в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 29 атак у районах Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Русиного Яру та в напрямках Новопавлівки, Степанівки й Торського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, та у бік Софіївки, Білицького й Гришиного.

На Олександрівському напрямку ворог вчора здійснив 14 атак в районах Ялти, Соснівки, Вербового, Олександрогради, Рибного, Красногірського, Вишневого та Привільного.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ зупинили 12 спроб ворога просунутися вперед у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та в напрямку Прилук, Добропілля й Варварівки.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог не проводив наступальних дій.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три атаки в районі Антонівського мосту.

Втрати ворога у війні на 4 грудня 2025

особового складу – близько 1 177 370 (+1 140);

танків – 11 396 (+3);

бойових броньованих машин – 23 685 (+3);

артилерійських систем – 34 809 (+29);

реактивних систем залпового вогню – 1 556 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 1 253;

літаків – 430;

гелікоптерів – 347;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 86 476 (+245);

крилатих ракет – 4 024;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 68 813 (+125);

спеціальної техніки – 4 012.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 380-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

