За прошедшие сутки на фронте произошло 170 боевых столкновений. Ночью россияне с помощью дронов атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одессы. Утром враг снова нанес удар по Херсону.

Атака на Одессу 4 декабря

Ночью российские ударные беспилотники атаковали Одессу – часть целей удалось уничтожить, однако зафиксированы и попадания. Так, возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено административное здание, рядом расположены многоэтажки и легковые автомобили.

По меньшей мере пять человек пострадали.

Утренний обстрел Херсона

Утром 4 декабря российские военные обстреляли жилые кварталы Днепровского района Херсона. К сожалению, три человека пострадали, их полицейские доставили в больницу.

Атака на Харьковскую область

Ночью россияне атаковали дронами населенные пункты Харьковской области.

В селе Серый Яр Купянского района зафиксировано попадание в частный сектор, там загорелись два жилых дома. Пострадала 62-летняя женщина – у нее травмы головы.

В Печенежской общине Чугуевского района вспыхнули пожары на территории двух баз отдыха – горели складское и административное здания. Обошлось без пострадавших.

Ракетный удар по Кривому Рогу 3 декабря

Вчера россияне нанесли баллистический удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. По состоянию на утро 4 декабря число пострадавших возросло до шести человек.

Кроме админздания, в городе повреждены 12 многоэтажных и 23 частных дома, учебное заведение, гаражи, магазин и автомобиль, сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

В Ставропольском крае атаковано химпредприятие Азот

Ночью 4 декабря прогремели взрывы в Ставропольском крае РФ. Под атакой снова оказалось предприятие Невинномысский Азот.

Невинномысский Азот производит до миллиона тонн аммиака и более миллиона тонн аммиачной селитры ежегодно – эти компоненты являются ключевыми для изготовления взрывчатки и артиллерийских снарядов.

Другие химические вещества, такие как меламин, уксусная кислота, метанол и калийная селитра, имеют двойное назначение и часто используются в производстве ВОГов, фугасов и реактивных зарядов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 380-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

