События ночи 4 декабря: взрывы в Одессе, обстрел Херсона и атаки на химзавод в РФ
За прошедшие сутки на фронте произошло 170 боевых столкновений. Ночью россияне с помощью дронов атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одессы. Утром враг снова нанес удар по Херсону.
Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.
- Атака на Одессу 4 декабря
- Утренний обстрел Херсона
- Атака на Харьковскую область
- Ракетный удар по Кривому Рогу 3 декабря
- В Ставропольском крае атаковано химпредприятие Азот
Атака на Одессу 4 декабря
Ночью российские ударные беспилотники атаковали Одессу – часть целей удалось уничтожить, однако зафиксированы и попадания. Так, возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено административное здание, рядом расположены многоэтажки и легковые автомобили.
По меньшей мере пять человек пострадали.
Утренний обстрел Херсона
Утром 4 декабря российские военные обстреляли жилые кварталы Днепровского района Херсона. К сожалению, три человека пострадали, их полицейские доставили в больницу.
Атака на Харьковскую область
Ночью россияне атаковали дронами населенные пункты Харьковской области.
В селе Серый Яр Купянского района зафиксировано попадание в частный сектор, там загорелись два жилых дома. Пострадала 62-летняя женщина – у нее травмы головы.
В Печенежской общине Чугуевского района вспыхнули пожары на территории двух баз отдыха – горели складское и административное здания. Обошлось без пострадавших.
Ракетный удар по Кривому Рогу 3 декабря
Вчера россияне нанесли баллистический удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. По состоянию на утро 4 декабря число пострадавших возросло до шести человек.
Кроме админздания, в городе повреждены 12 многоэтажных и 23 частных дома, учебное заведение, гаражи, магазин и автомобиль, сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.
В Ставропольском крае атаковано химпредприятие Азот
Ночью 4 декабря прогремели взрывы в Ставропольском крае РФ. Под атакой снова оказалось предприятие Невинномысский Азот.
Невинномысский Азот производит до миллиона тонн аммиака и более миллиона тонн аммиачной селитры ежегодно – эти компоненты являются ключевыми для изготовления взрывчатки и артиллерийских снарядов.
Другие химические вещества, такие как меламин, уксусная кислота, метанол и калийная селитра, имеют двойное назначение и часто используются в производстве ВОГов, фугасов и реактивных зарядов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 380-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.