Протягом минулої доби на фронті відбулося 170 бойових зіткнень. Вночі росіяни дронами атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеси. Зранку ворог знову вдарив по Херсону.

Атака на Одесу 4 грудня

Вночі російські ударні безпілотники атакували Одесу – частину цілей вдалося знищити, проте зафіксовано й влучання. Так, виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адміністративну будівлю, поруч розташовані багатоповерхівки та легкові автомобілі.

Щонайменше п’ятеро людей постраждало.

Ранковий обстріл Херсона

Зранку 4 грудня російські військові обстріляли житлові квартали Дніпровського району Херсона. На жаль, три людини постраждали, їх поліціянти доправили до лікарні.

Атака на Харківщину

Вночі росіяни атакували дронами населені пункти Харківської області.

У селі Сірий Яр Куп’янського району зафіксовано влучання у приватний сектор, там загорілися два житлові будинки. Постраждала 62-річна жінка – у неї травми голови.

У Печенізькій громаді Чугуївського району спалахнули пожежі на території двох баз відпочинку – горіли складська та адміністративна будівлі. Минулося без постраждалих.

Ракетний удар по Кривому Рогу 3 грудня

Вчора росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Станом на ранок 4 грудня кількість постраждалих зросла до шести осіб.

Окрім адмінбудівлі, у місті понівечені 12 багатоповерхових та 23 приватні будинки, навчальний заклад, гаражі, магазин та авто, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

У Ставропольському краї атаковано хімпідприємство Азот

Вночі 4 грудня пролунали вибухи у Ставропольському краї РФ. Під атакою знову опинилося підприємство Невинномиський Азот.

Невинномиський Азот виробляє до мільйона тонн аміаку та понад мільйон тонн аміачної селітри щороку – ці компоненти є ключовими для виготовлення вибухівки та артилерійських снарядів.

Інші хімічні речовини, як меламін, оцтова кислота, метанол та калійна селітра мають подвійне призначення, і часто використовуються у виробництві ВОГів, фугасів та реактивних зарядів.

