Ночью дроны атаковали Одессу: повреждена энергетическая инфраструктура, есть раненые
- Ночью Одесса пережила очередную атаку беспилотниками - пострадали шесть человек.
- Возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено административное здание.
- Психологи ГСЧС оказали помощь 33 людям, среди которых шестеро детей.
Ночью российские дроны атаковали Одессу — часть вражеских целей силам противовоздушной обороны удалось уничтожить, однако зафиксированы повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Ночная атака на Одессу 4 декабря: что известно
По его словам, на данный момент известно о шести пострадавших в результате интенсивной атаки вражеских беспилотников. В отдельных квартирах из-за ударной волны заблокировало двух человек. Спасатели совместно с полицейскими их оперативно деблокировали и передали медикам.
Еще 33 людям, в том числе шестерым детям, оказана психологическая помощь.
Также в результате падения обломков дронов и действия взрывной волны повреждены: двери и остекление семи многоквартирных домов и административного здания, легковые автомобили.
Возникшие пожары также оперативно ликвидировали, несмотря на повторный сигнал воздушной тревоги.
Для жителей пострадавших домов развернули пункты несокрушимости.
Ночью 3 декабря российские войска атаковали Одесскую область ударными дронами Shahed. В результате удара беспилотников вспыхнул пожар, который привел к повреждению энергооборудования.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 380-е сутки.
