Ночью российские дроны атаковали Одессу — часть вражеских целей силам противовоздушной обороны удалось уничтожить, однако зафиксированы повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Ночная атака на Одессу 4 декабря: что известно

По его словам, на данный момент известно о шести пострадавших в результате интенсивной атаки вражеских беспилотников. В отдельных квартирах из-за ударной волны заблокировало двух человек. Спасатели совместно с полицейскими их оперативно деблокировали и передали медикам.

Еще 33 людям, в том числе шестерым детям, оказана психологическая помощь.

Также в результате падения обломков дронов и действия взрывной волны повреждены: двери и остекление семи многоквартирных домов и административного здания, легковые автомобили.

Возникшие пожары также оперативно ликвидировали, несмотря на повторный сигнал воздушной тревоги.

Для жителей пострадавших домов развернули пункты несокрушимости.

Ночью 3 декабря российские войска атаковали Одесскую область ударными дронами Shahed. В результате удара беспилотников вспыхнул пожар, который привел к повреждению энергооборудования.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 380-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

