Сегодня утром, 4 декабря, российские военные обстреляли жилые кварталы Днепровского района Херсона. К сожалению, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Херсонская городская военная администрация (МВА).

Взрывы в Херсоне сегодня, 4 декабря: что известно

По данным МВА, в результате вражеского обстрела города пострадали три человека. Полицейские доставили пострадавших в больницу.

На данный момент известно, что 67-летний мужчина и 59-летняя женщина получили контузии, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

У 49-летнего жителя Херсона минно-взрывная травма, осколочные ранения лица, грудной клетки, правого предплечья.

Все пострадавшие в состоянии средней тяжести.

Также утром стало известно, что в больнице скончалась 6-летняя девочка, которая вчера пострадала в результате вражеского артиллерийского обстрела того же района Херсона. Травмы у ребенка оказались слишком тяжелыми.

26 ноября около 19:40 россияне ударили по гражданскому автомобилю в Херсоне дроном. В результате вражеского обстрела погибли женщина и ребенок.

15 ноября россияне из артиллерии обстреляли Херсон. К сожалению, травмирована женщина, еще одна погибла.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 380-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

