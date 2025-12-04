Президент Кипра Никос Христодулидис прибыл с официальным визитом в Украину.

Об этом сообщается на сайте правительства Кипра.

Визит президента Кипра Никоса Христодулидиса

Христодулидис прибыл на поезде в Киев в 8 утра. На вокзале его встретили заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебинский и посол Украины на Кипре Сергей Нежинский.

Визит происходит в то время, когда Никосия готовится к ротационному председательству в Совете ЕС в первой половине 2026 года.

— Во время этого глубоко символического визита Кипр выражает свою полную солидарность с украинским народом. Наши народы, к сожалению, знают трагические последствия вторжения и оккупации, отрицания свободы и территориальной целостности, — говорится в сообщении пресс-секретаря правительства Кипра Константиноса Летибитиса.

В сообщении отмечается, что Кипр поддерживает любые искренние дипломатические усилия на пути к справедливому и прочному миру.

Константинос Летибитис заявил, что во время кипрского председательства в Совете ЕС в 2026 году путь Украины в европейскую семью будет одним из важнейших вопросов в повестке дня. Кипр будет последовательно поддерживать прогресс Украины.

Президент Кипра встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

#ΤΩΡΑ Υποδοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ???????? @PresidentCYP @Christodulides από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας ???????? @ZelenskyyUa στο Κίεβο στο πλαίσιο επίσκεψης εργασίας που εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026.… pic.twitter.com/LaVbclZq8O — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) December 4, 2025

Затем президент Кипра посетит Верховную Раду и встретится со спикером Русланом Стефанчуком. После Никос Христодулидис отправится в реабилитационный центр для детей, вернувшихся с оккупированных Россией территорий. Он также посетит собор Святой Софии.

Вместе с Никосом Христодулидисом приехали спикер правительства Константинос Летимбиотис, заместитель министра по европейским делам Марилена Рауна, директор дипломатического ведомства Дорос Венезис и другие чиновники.

По информации кипрского издания KNews, Христодулидис во время визита поднимет вопрос обхода Россией европейских санкций, в частности представит доказательства, как турецкие компании якобы помогают избегать ограничений.

Фото: правительство Кипра

