Президент Кипра прибыл с официальным визитом в Киев
- Президент Кипра Никос Христодулидис прибыл в Украину 4 декабря, где встретился с Владимиром Зеленским и планирует встречу со спикером Рады Русланом Стефанчуком.
- Кипр готовится принять председательство в Совете ЕС в первой половине 2026 года.
Президент Кипра Никос Христодулидис прибыл с официальным визитом в Украину.
Об этом сообщается на сайте правительства Кипра.
Визит президента Кипра Никоса Христодулидиса
Христодулидис прибыл на поезде в Киев в 8 утра. На вокзале его встретили заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебинский и посол Украины на Кипре Сергей Нежинский.
Визит происходит в то время, когда Никосия готовится к ротационному председательству в Совете ЕС в первой половине 2026 года.
— Во время этого глубоко символического визита Кипр выражает свою полную солидарность с украинским народом. Наши народы, к сожалению, знают трагические последствия вторжения и оккупации, отрицания свободы и территориальной целостности, — говорится в сообщении пресс-секретаря правительства Кипра Константиноса Летибитиса.
В сообщении отмечается, что Кипр поддерживает любые искренние дипломатические усилия на пути к справедливому и прочному миру.
Константинос Летибитис заявил, что во время кипрского председательства в Совете ЕС в 2026 году путь Украины в европейскую семью будет одним из важнейших вопросов в повестке дня. Кипр будет последовательно поддерживать прогресс Украины.
Президент Кипра встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.
#ΤΩΡΑ Υποδοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ???????? @PresidentCYP @Christodulides από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας ???????? @ZelenskyyUa στο Κίεβο στο πλαίσιο επίσκεψης εργασίας που εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026.… pic.twitter.com/LaVbclZq8O
— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) December 4, 2025
Затем президент Кипра посетит Верховную Раду и встретится со спикером Русланом Стефанчуком. После Никос Христодулидис отправится в реабилитационный центр для детей, вернувшихся с оккупированных Россией территорий. Он также посетит собор Святой Софии.
Вместе с Никосом Христодулидисом приехали спикер правительства Константинос Летимбиотис, заместитель министра по европейским делам Марилена Рауна, директор дипломатического ведомства Дорос Венезис и другие чиновники.
По информации кипрского издания KNews, Христодулидис во время визита поднимет вопрос обхода Россией европейских санкций, в частности представит доказательства, как турецкие компании якобы помогают избегать ограничений.
Фото: правительство Кипра