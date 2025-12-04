Президент Кіпру Нікос Христодулідес прибув з офіційним візитом до України.

Про це повідомляється на сайті уряду Кіпру.

Візит президента Кіпру Нікоса Христодулідіса

Христодулідес прибув поїздом до Києва о 8 ранку. На вокзалі його зустріли заступник міністра закордонних справ України Євген Перебинський та посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський.

Візит відбувається в той час, коли Нікосія готується до обіймання ротаційного головування в Раді ЄС у першій половині 2026 року.

— Під час цього глибоко символічного візиту Кіпр висловлює свою повну солідарність з українським народом. Наші народи, на жаль, знають трагічні наслідки вторгнення та окупації, заперечення свободи та територіальної цілісності, — йдеться у повідомленні прессекретаря уряду Кіпру Константіноса Летібітіса.

У повідомленні зазначається, що Кіпр підтримує будь-які щирі дипломатичні зусилля на шляху до справедливого і тривалого миру.

Константінос Летібітіс заявив, що під час кіпрського головування в Раді ЄС у 2026 році шлях України до європейської сім’ї буде одним із найважливіших питань у порядку денному. Кіпр будемо послідовно підтримувати прогрес України.

Президент Кіпру зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) December 4, 2025

Потім президент Кіпру відвідає Верховну Раду та зустрінеться із спікером Русланом Стефанчуком. Після Нікос Христодулідіс відправиться до реабілітаційного центру для дітей, які повернулися з окупованих Росією територій. Він також відвідає собор Святої Софії.

Разом із Нікосом Христодулідісом приїхали речник уряду Константінос Летімбіотіс, заступниця міністра з європейських справ Марілена Рауна, директор дипломатичного відомства Дорос Венезіс та інші посадовці.

За інформацією кіпрського видання KNews, Христодулідіс під час візиту порушить питання обходу Росією європейських санкцій. Представить докази, як турецькі компанії нібито допомагають обходити санкції.

Фото: уряд Кіпру

