Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила новый теракт в Николаеве. В городе задержали российского агента, который по заказу ФСБ готовил подрыв автомобиля с военнослужащими Сил обороны.

СБУ разоблачила агента ФСБ в Николаеве

Как установило расследование, фигурант должен был заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под служебный транспорт украинских военных, воюющих на Южном фронте.

Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли вражеские планы и задержали фигуранта в съемной квартире, когда он собирал бомбу дистанционного действия.

Заказ оккупантов выполнял 20-летний разнорабочий из Киева, который попал в поле зрения ФСБ, когда искал “легкие заработки” в Telegram-каналах.

— После вербовки киевлянин в режиме видеосвязи прошел инструктаж от куратора из РФ по изготовлению СВУ из подручных средств. Затем агента “отрядили” в Николаев, где он за деньги российской спецслужбы арендовал квартиру. Там он начал собирать самодельную бомбу, которую усилил металлическими гайками и оборудовал мобильным телефоном для дистанционной активации, — сообщили в СБУ.

Замаскированную под огнетушитель взрывчатку фигурант должен был спрятать под припаркованный автомобиль военнослужащих ВСУ и дистанционно взорвать ее при приближении военных к месту.

Во время обысков во временном жилище задержанного изъяли комплектующие к СВУ и смартфон с доказательствами работы на ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

