Тема трудовых мигрантов в последние месяцы стала одной из самых обсуждаемых в украинских соцсетях.

В Telegram-каналах и TikTok все чаще появляются видео и посты о том, что в украинских городах якобы массово появляются граждане Индии и других стран Азии.

Поэтому пользователи активно ищут ответы на вопросы, кто такие индусы и действительно ли страна начала массово привлекать иностранную рабочую силу. Подробности — читайте в нашем материале.

Индусы или индийцы: в чем разница

В соцсетях часто используют слово “индусы”, говоря о гражданах Индии. Однако это некорректная формулировка.

Индийцы — это граждане или выходцы из Индии независимо от национальности, языка или религии. А индусы — это люди, исповедующие индуизм. Именно поэтому термин “индусы” не всегда правилен, ведь далеко не все граждане Индии исповедуют индуизм.

Почему в Украине заговорили об иностранных работниках

Проблема дефицита кадров в Украине обостряется уже не первый год. Из-за войны, мобилизации и выезда миллионов украинцев за границу предприятия все чаще сталкиваются с нехваткой работников.

Именно поэтому чиновники и экономисты начали публично говорить о необходимости привлечения трудовых мигрантов. Чаще всего упоминают граждан Индии, Бангладеш, Эфиопии и других государств Глобального Юга.

Впрочем, даже несмотря на кадровый голод, иностранцы не спешат ехать в страну, где продолжается полномасштабная война и ежедневные обстрелы.

Иностранные работники уже появились в регионах

Первые случаи привлечения иностранных работников уже официально подтвердили в некоторых городах. В Черкассах мэр Анатолий Бондаренко сообщил, что к дорожным работам привлекли около десяти иностранцев. Их задействуют для асфальтирования улиц из-за нехватки работников в коммунальной сфере.

Похожая ситуация и в Ивано-Франковске. Городской глава Руслан Марцинкив заявил, что на стройках уже работают граждане Индии. Причиной он назвал мобилизацию и массовый выезд украинцев за границу.

Наибольший дефицит кадров сейчас наблюдается в:

строительстве;

логистике;

аграрном секторе;

медицине;

образовании;

коммунальной сфере.

Сколько индийцев в Украине и много ли трудовых мигрантов

Сейчас в Украине официально работают около 11 тыс. трудовых мигрантов. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник.

Он рассказал, что разрешение на трудоустройство иностранцев в Украине выдает Государственный центр занятости, однако сам документ еще не гарантирует, что человек фактически приедет в страну и начнет работать.

В течение 2024 года иностранцам выдали 6 123 разрешения на работу в Украине, тогда как в 2025-м — уже 9 582. За первые три месяца этого года оформлено еще 2 495 таких разрешений.

Впрочем, значительная часть из них впоследствии была аннулирована. Так, в 2024 году было отменено 4 083 разрешения из-за того, что работодатели не предоставили подписанные трудовые договора или не уплачивали единый социальный взнос. В 2025 году отозвали еще 3 300 разрешений — как из-за отказа самих работодателей, так и из-за отсутствия контрактов или неуплаты ЕСВ.

На самом деле в 2026 году в Украину приехало не так много индийцев. В прошлом году больше всего разрешений на трудоустройство получили граждане Турции — 1 404. За ними следовали Индия с 946 разрешениями и Узбекистан — с 936.

По итогам первого квартала этого года лидерами по количеству выданных разрешений остаются граждане Индии — 365. Турция имеет 308 разрешений, Китай — 160, Пакистан — 149, а Бангладеш — 104.

По словам Василия Воскобойника, в соцсетях часто распространяют информацию о якобы массовом наплыве мигрантов из Пакистана и Бангладеш, хотя на практике именно граждане этих стран получают одно из наименьших количеств разрешений на работу в Украине.

Он также отметил, что Индию отнесли к странам с повышенным миграционным риском, поэтому ее гражданам нередко отказывают еще на этапе оформления рабочих виз.

Где живут индийцы и почему тема стала вирусной

Отдельную волну дискуссий вызвали видео в соцсетях, где иностранцы рассказывают о жизни в Украине.

В то же время в Центре противодействия дезинформации заявляют, что значительная часть такого контента имеет признаки информационной кампании России, направленной на разжигание ксенофобии и внутренних конфликтов в украинском обществе.

Цель таких кампаний — разжечь страхи по поводу утраты идентичности, вытеснения населения и усилить внутренние конфликты в Украине. Россия внимательно следит за украинским информационным пространством и продвигает темы, вызывающие наибольшую эмоциональную реакцию общества.

В то же время кадровый кризис в Украине является реальной проблемой. По оценкам бизнеса, около 75% компаний уже сталкиваются с нехваткой работников.

Почему бизнес заинтересован в мигрантах

Экономист и член совета НБУ Василий Фурман отмечает, что кадровый дефицит является типичным явлением для стран, которые переживают масштабный кризис и готовятся к послевоенному восстановлению.

Из-за нехватки рабочей силы предприятия все чаще рассматривают иностранцев как возможность поддержать работу производств, строительных компаний и коммунальных служб.

В то же время главной задачей государства все же остается возвращение украинцев из-за рубежа, а не массовое замещение работников иностранцами.

