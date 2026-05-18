В Киеве мошенники выманили у бывшего премьера Украины почти 7 млн грн
- Бывшему премьеру прислали поддельные повестки и заявили о «деле» в связи с Шахедами.
- Потерпевший перечислил мошенникам более 110 тыс. долларов и 10 тыс. евро.
- Двух фигурантов задержали, они находятся под стражей.
В Киеве раскрыли мошенническую схему, жертвой которой стал бывший премьер-министр Украины. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников СБУ и полиции, выманили у пенсионера более 7 млн грн в различной валюте.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Мошенники обманули экс-премьера Украины
По информации следствия, аферисты связались с 79-летним мужчиной, представившись сотрудником Службы безопасности Украины и следователем Нацполиции. Они прислали потерпевшему поддельные повестки и заявили, что якобы против него возбудили уголовное дело из-за закупки Шахедов для России.
Под психологическим давлением мужчина согласился провести обыск в формате видеозвонка и показал свои сбережения. После этого мошенники убедили его передать деньги для проверки.
Возле дома потерпевший отдал злоумышленникам $110 710, €10 200, а также средства в израильских шекелях, британских фунтах и чешских кронах. Доллары и евро фигуранты перевели на криптовалютный счет организатора схемы, а себе оставили по 300 долларов. Другую валюту им не удалось обменять.
Правоохранители установили и задержали двух мужчин (19 и 26 лет), которые непосредственно забирали деньги у потерпевшего. Обоим участникам мошеннической схемы предъявлено подозрение в пособничестве в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога в размере 4,9 млн грн и 3,3 млн грн.
В настоящее время следователи устанавливают других участников мошеннической схемы.
По информации Укринформа, BBC Украина, потерпевшим оказался бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко.
Фото: Киевская городская прокуратура