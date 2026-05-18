В Киеве раскрыли мошенническую схему, жертвой которой стал бывший премьер-министр Украины. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников СБУ и полиции, выманили у пенсионера более 7 млн грн в различной валюте.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Мошенники обманули экс-премьера Украины

По информации следствия, аферисты связались с 79-летним мужчиной, представившись сотрудником Службы безопасности Украины и следователем Нацполиции. Они прислали потерпевшему поддельные повестки и заявили, что якобы против него возбудили уголовное дело из-за закупки Шахедов для России.

Под психологическим давлением мужчина согласился провести обыск в формате видеозвонка и показал свои сбережения. После этого мошенники убедили его передать деньги для проверки.

Возле дома потерпевший отдал злоумышленникам $110 710, €10 200, а также средства в израильских шекелях, британских фунтах и чешских кронах. Доллары и евро фигуранты перевели на криптовалютный счет организатора схемы, а себе оставили по 300 долларов. Другую валюту им не удалось обменять.

Правоохранители установили и задержали двух мужчин (19 и 26 лет), которые непосредственно забирали деньги у потерпевшего. Обоим участникам мошеннической схемы предъявлено подозрение в пособничестве в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога в размере 4,9 млн грн и 3,3 млн грн.

В настоящее время следователи устанавливают других участников мошеннической схемы.

По информации Укринформа, BBC Украина, потерпевшим оказался бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко.

Фото: Киевская городская прокуратура

Источник : Офіс генпрокурора

