В период с 24 по 30 ноября в украинском сегменте соцсетей зафиксировали рост активности российской дезинформации, касающейся темы мобилизации.

В течение недели распространялись фейки о якобы снижении мобилизационного возраста, массовых попытках уклонения от службы и мобилизации женщин, сообщает Украинский центр безопасности и сотрудничества (УЦБС).

Распространение российских фейков о мобилизации

За это время в соцсетях зафиксировали более 16,5 тыс. упоминаний о СЗЧ, а также более 160 публикаций, рекламировавших схемы уклонения от мобилизации.

По информации УЦБС, пророссийские каналы усилили распространение нарративов о “полном развале системы” и “невозможности служить”.

— Выявлено также распространение комментариев с предложениями “решить” вопрос с мобилизацией (оформление отсрочки от военной службы, выезд за границу, помощь с СЗЧ и т.д.). Это может свидетельствовать о целенаправленном распространении ложных нарративов и “рассылке ботами” сообщений, — говорится в отчете УЦБС.

В целом аналитики зафиксировали 38,7 тыс. упоминаний, связанных с мобилизацией и работой ТЦК, в информационном пространстве.

В некоторых каналах в TikTok, Facebook и YouTube распространяют антимобилизационные видео, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.

— Дополнительный резонанс вызвали инциденты в ТЦК в Прикарпатье и Одессе, а также коммуникации вокруг превышения полномочий при проверке документов. На этом фоне “адвокаты” увеличили активность в соцсетях, продвигая свои услуги, с намерением заработать или спекулируя на теме провала мобилизации, — отметили в Центре.

К распространению этих нарративов присоединяются пророссийские телеграм-каналы, которые, по данным СБУ, могут находиться под контролем вражеских спецслужб.

Они тиражируют месседжи, направленные на снижение мотивации вступать в Силы обороны через рекрутинг, и подстрекают пользователей к СЗЧ.

