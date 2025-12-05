У період з 24 до 30 листопада в українському сегменті соцмереж зафіксували зростання активності російської дезінформації, що стосується теми мобілізації.

Протягом тижня поширювалися фейки про нібито зниження мобілізаційного віку, масові спроби уникнення служби та мобілізацію жінок, повідомляє Український центр безпеки та співпраці (УЦБС).

Поширення російських фейків стосовно мобілізації

За цей час у соцмережах зафіксували понад 16,5 тис. згадок про СЗЧ, а також понад 160 публікацій, які рекламували схеми ухилення від мобілізації.

За інформацією УЦБС, проросійські канали посилили поширення наративів про “повний розвал системи” та “неможливість служити”.

– Виявлено також поширення коментарів із пропозиціями “вирішити” питання з мобілізацією (оформлення відстрочки від військової служби, виїзд за кордон, допомога із СЗЧ тощо). Це може свідчити про цілеспрямоване поширення хибних наративів та “розсилку ботами” повідомлень, – йдеться у звіті УЦБС.

Загалом аналітики зафіксували 38,7 тис. згадок, пов’язаних з мобілізацією та роботою ТЦК, в інформаційному просторі.

У деяких каналах у TikTok, Facebook і YouTube поширюють антимобілізаційні відео, згенеровані за допомогою штучного інтелекту.

– Додатковий резонанс створили інциденти в ТЦК на Прикарпатті та в Одесі і комунікації навколо перевищення повноважень під час перевірки документів. На цьому тлі “адвокати” збільшили активність у соцмережах, просуваючи свої послуги, з наміром заробити, або спекулюючи на темі провалу мобілізації, – зазначили в Центрі.

До поширення цих наративів долучаються проросійські телеграм-канали, які, за даними СБУ, можуть перебувати під контролем ворожих спецслужб.

Вони тиражують меседжі, спрямовані на зниження мотивації вступати до Сил оборони через рекрутинг та підбурюють користувачів до СЗЧ.

