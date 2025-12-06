Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 6 декабря 2025 года – ситуация на фронте
С начала прошедших суток произошло 180 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.
Российские захватчики нанесли 48 авиационных ударов, сбросив 123 управляемые авиационные бомбы.
Кроме этого, привлекли 4808 дронов-камикадзе и осуществили 4114 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 382-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
