С начала прошедших суток произошло 180 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли 48 авиационных ударов, сбросив 123 управляемые авиационные бомбы.

Кроме этого, привлекли 4808 дронов-камикадзе и осуществили 4114 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карты боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 382-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

