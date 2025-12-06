Від початку минулої доби відбулося 180 бойових зіткнень на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали 48 авіаційних ударів, скинувши 123 керовані авіаційні бомби.

Крім цього, залучили 4808 дронів-камікадзе та здійснили 4114 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 6 грудня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 382-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.