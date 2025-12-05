Новый саркофаг Чернобыльской АЭС больше не выполняет своих основных функций из-за повреждений, нанесенных российским дроном в феврале этого года.

Об этом сообщает МАГАТЭ.

Новый саркофаг ЧАЭС не выполняет своих функций

На прошлой неделе миссия агентства завершила всестороннюю оценку нового конфайнмента (NSC) на Чернобыльской АЭС после удара российского беспилотника в феврале этого года.

Сейчас смотрят

Саркофаг — это массивная стальная конструкция, созданная для предотвращения выброса радиоактивных веществ из реактора, разрушенного во время аварии 1986 года.

По результатам оценки миссия МАГАТЭ установила, что саркофаг “утратил свои основные функции безопасности”, включая способность изоляции.

Однако несущие конструкции и системы мониторинга не подверглись постоянным повреждениям.

— Были проведены ограниченные временные ремонтные работы на крыше, однако своевременное и комплексное восстановление остается крайне важным для предотвращения дальнейшей деградации и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности, — подчеркнул гендиректор Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ рекомендовало продолжить восстановление и усиление защитных конструкций саркофага:

внедрить контроль влажности;

обновить программу мониторинга коррозии и модернизировать автоматическую систему наблюдения за состоянием укрытия над реактором.

Напомним, 14 февраля российские оккупанты атаковали дроном саркофаг разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.

В результате атаки укрытие было фактически пробито, однако радиационный фон после удара оставался в пределах нормы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.