Каждый военнослужащий украинской армии имеет свой ранг и звания, которые в свою очередь делятся на армейские и корабельные.

Какие звания имеют военные Вооруженных сил Украины — узнавали Факты ICTV.

ВСУ имеют два типа рангов — армейские (сухопутные войска и воздушные силы) и морские (ВМС).

Армейские звания ВСУ

Сейчас разделение по воинским званиям осуществляется в соответствии с Законом Украины № 205-IX О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы.

Все начинается с рядового состава, от самого молодого звания — рекрут. Далее по возрастанию:

солдат;

старший солдат.

Сержантский и старшинский состав:

Младший:

младший сержант;

сержант.

Старший:

старший сержант;

главный сержант;

штаб-сержант.

Высший:

мастер-сержант;

старший мастер-сержант;

главный мастер-сержант.

Младший сержант и сержант могут занимать должность командира отделения. Старший сержант может занимать должность главного сержанта взвода.

Главный сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант могут занимать должность главного сержанта роты.

Офицерский состав:

младший лейтенант;

лейтенант;

старший лейтенант;

капитан.

Старший:

майор;

подполковник;

полковник.

Высший:

бригадный генерал;

генерал-майор;

генерал-лейтенант;

генерал.

Младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант занимают должность командира взвода, а капитан — командира роты.

Подполковник может занимать должность командира батальона, а полковник — это уже командир полка.

Бригадный генерал — командир бригады, генерал-майор занимает должность командира дивизии, а генерал-лейтенант — командира корпуса.

Генерал — это высшее звание, который занимает должность командира армии.

Звания Военно-морских сил ВСУ

Рядовой состав:

рекрут;

матрос;

старший матрос.

Сержантский и старшинский состав:

Младший:

старшина 2 статьи;

старшина 1 статьи;

Старший:

главный старшина;

главный корабельный старшина;

штаб-старшина;

Высший:

мастер-старшина;

старший мастер-старшина;

главный мастер-старшина.

Офицерский состав:

Младший:

младший лейтенант;

лейтенант;

старший лейтенант;

капитан-лейтенант.

Старший:

капитан ІІІ ранга;

капитан ІІ ранга;

капитан І ранга.

Высший:

коммодор;

контр-адмирал;

вице-адмирал;

адмирал.

