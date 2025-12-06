От солдата до генерала: какие воинские звания имеют ВСУ
Каждый военнослужащий украинской армии имеет свой ранг и звания, которые в свою очередь делятся на армейские и корабельные.
Какие звания имеют военные Вооруженных сил Украины — узнавали Факты ICTV.
ВСУ имеют два типа рангов — армейские (сухопутные войска и воздушные силы) и морские (ВМС).
Армейские звания ВСУ
Сейчас разделение по воинским званиям осуществляется в соответствии с Законом Украины № 205-IX О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы.
Все начинается с рядового состава, от самого молодого звания — рекрут. Далее по возрастанию:
- солдат;
- старший солдат.
Сержантский и старшинский состав:
Младший:
- младший сержант;
- сержант.
Старший:
- старший сержант;
- главный сержант;
- штаб-сержант.
Высший:
- мастер-сержант;
- старший мастер-сержант;
- главный мастер-сержант.
Младший сержант и сержант могут занимать должность командира отделения. Старший сержант может занимать должность главного сержанта взвода.
Главный сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант могут занимать должность главного сержанта роты.
Офицерский состав:
- младший лейтенант;
- лейтенант;
- старший лейтенант;
- капитан.
Старший:
- майор;
- подполковник;
- полковник.
Высший:
- бригадный генерал;
- генерал-майор;
- генерал-лейтенант;
- генерал.
Младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант занимают должность командира взвода, а капитан — командира роты.
Подполковник может занимать должность командира батальона, а полковник — это уже командир полка.
Бригадный генерал — командир бригады, генерал-майор занимает должность командира дивизии, а генерал-лейтенант — командира корпуса.
Генерал — это высшее звание, который занимает должность командира армии.
Звания Военно-морских сил ВСУ
Рядовой состав:
- рекрут;
- матрос;
- старший матрос.
Сержантский и старшинский состав:
Младший:
- старшина 2 статьи;
- старшина 1 статьи;
Старший:
- главный старшина;
- главный корабельный старшина;
- штаб-старшина;
Высший:
- мастер-старшина;
- старший мастер-старшина;
- главный мастер-старшина.
Офицерский состав:
Младший:
- младший лейтенант;
- лейтенант;
- старший лейтенант;
- капитан-лейтенант.
Старший:
- капитан ІІІ ранга;
- капитан ІІ ранга;
- капитан І ранга.
Высший:
- коммодор;
- контр-адмирал;
- вице-адмирал;
- адмирал.
