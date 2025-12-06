Каждый военнослужащий украинской армии имеет свой ранг и звания, которые в свою очередь делятся на армейские и корабельные.

Какие звания имеют военные Вооруженных сил Украины — узнавали Факты ICTV.

ВСУ имеют два типа рангов — армейские (сухопутные войска и воздушные силы) и морские (ВМС).

Армейские звания ВСУ

Сейчас разделение по воинским званиям осуществляется в соответствии с Законом Украины № 205-IX О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы.

Все начинается с рядового состава, от самого молодого звания — рекрут. Далее по возрастанию:

  • солдат;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 1

  • старший солдат.

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 2

Сержантский и старшинский состав:

Младший:

  • младший сержант;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 3

  • сержант.

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 4

Старший:

  • старший сержант;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 5

  • главный сержант;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 6

  • штаб-сержант.

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 7

Высший:

  • мастер-сержант;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 8

  • старший мастер-сержант;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 9

  • главный мастер-сержант.

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 10

Младший сержант и сержант могут занимать должность командира отделения. Старший сержант может занимать должность главного сержанта взвода.

Главный сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант могут занимать должность главного сержанта роты.

Офицерский состав:

  • младший лейтенант;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 11

  • лейтенант;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 12

  • старший лейтенант;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 13

  • капитан.

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 14

Старший:

  • майор;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 15

  • подполковник;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 16

  • полковник.

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 17

Высший:

  • бригадный генерал;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 18

  • генерал-майор;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 19

  • генерал-лейтенант;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 20

  • генерал.

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 21

Младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант занимают должность командира взвода, а капитан — командира роты.

Подполковник может занимать должность командира батальона, а полковник — это уже командир полка.

Бригадный генерал — командир бригады, генерал-майор занимает должность командира дивизии, а генерал-лейтенант — командира корпуса.

Генерал — это высшее звание, который занимает должность командира армии.

Звания Военно-морских сил ВСУ

Рядовой состав:

  • рекрут;
  • матрос;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 22

  • старший матрос.

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 23

Сержантский и старшинский состав:

Младший:

  • старшина 2 статьи;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 24

  • старшина 1 статьи;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 25

Старший:

  • главный старшина;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 26

  • главный корабельный старшина;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 27

  • штаб-старшина;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 28

Высший:

  • мастер-старшина;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 29

  • старший мастер-старшина;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 30

  • главный мастер-старшина.

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 31

Офицерский состав:

Младший:

  • младший лейтенант;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 32

  • лейтенант;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 33

  • старший лейтенант;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 34

  • капитан-лейтенант.

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 35

Старший:

  • капитан ІІІ ранга;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 36

  • капитан ІІ ранга;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 37

  • капитан І ранга.

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 38

Высший:

  • коммодор;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 39

  • контр-адмирал;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 40

  • вице-адмирал;

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 41

  • адмирал.

Воинские звания в ВСУ: перечень 2025 года Фото 42

відношення з військової частини

Фото: Википедия

