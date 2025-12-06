Від солдата до генерала: які військові звання мають ЗСУ
Кожен військовослужбовець української армії має свій ранг та звання, які у свою чергу поділяються на армійські та корабельні.
Які звання мають військові Збройних сил України – дізнавалися Факти ICTV.
ЗСУ мають два типи рангів — армійські (сухопутні війська і повітряні сили) та морські (ВМС).
Армійські звання ЗСУ
Наразі поділ за військовими званнями здійснюється відповідно до Закону України № 205-IX Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби.
Усе починається з рядового складу, від наймолодшого звання – рекрут. Далі за зростанням:
- солдат;
- старший солдат.
Сержантський і старшинський склад:
Молодший:
- молодший сержант;
- сержант.
Старший:
- старший сержант;
- головний сержант;
- штаб-сержант.
Вищий:
- майстер-сержант;
- старший майстер-сержант;
- головний майстер-сержант.
Молодший сержант та сержант можуть обіймати посаду командира відділення. Старший сержант може обіймати посаду головного сержанта взводу.
Головний сержант, штаб-сержант, майстер-сержант, старший майстер-сержант та головний майстер-сержант можуть обіймати посаду головного сержанта роти.
Офіцерський склад:
Молодший:
- молодший лейтенант;
- лейтенант;
- старший лейтенант;
- капітан.
Старший:
- майор;
- підполковник;
- полковник.
Вищий:
- бригадний генерал;
- генерал-майор;
- генерал-лейтенант;
- генерал.
Молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант обіймають посаду командира взводу, а капітан – командира роти.
Підполковник може обіймати посаду командира батальйону, а полковник – це вже командир полку.
Бригадний генерал – командир бригади, генерал-майор обіймає посаду командира дивізії, а генерал-лейтенант – командира корпусу.
Генерал – це найвище звання, який обіймає посаду командира армії.
Звання Військово-морських сил ЗСУ
Рядовий склад:
- рекрут;
- матрос;
- старший матрос.
Сержантський і старшинський склад:
Молодший:
- старшина 2 статті;
- старшина 1 статті.
Старший:
- головний старшина;
- головний корабельний старшина;
- штаб-старшина;
Вищий:
- майстер-старшина;
- старший майстер-старшина;
- головний майстер-старшина.
Офіцерський склад:
Молодший:
- молодший лейтенант;
- лейтенант;
- старший лейтенант;
- капітан-лейтенант.
Старший:
- капітан ІІІ рангу;
- капітан ІІ рангу;
- капітан І рангу.
Вищий:
- коммодор;
- контрадмірал;
- віцеадмірал;
- адмірал.
