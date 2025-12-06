Кожен військовослужбовець української армії має свій ранг та звання, які у свою чергу поділяються на армійські та корабельні.

Які звання мають військові Збройних сил України – дізнавалися Факти ICTV.

ЗСУ мають два типи рангів — армійські (сухопутні війська і повітряні сили) та морські (ВМС).

Зараз дивляться

Армійські звання ЗСУ

Наразі поділ за військовими званнями здійснюється відповідно до Закону України № 205-IX Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби.

Усе починається з рядового складу, від наймолодшого звання – рекрут. Далі за зростанням:

  • солдат;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 1

  • старший солдат.

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 2

Сержантський і старшинський склад:

Молодший:

  • молодший сержант;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 3

  • сержант.

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 4

Старший:

  • старший сержант;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 5

  • головний сержант;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 6

  • штаб-сержант.

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 7

Вищий:

  • майстер-сержант;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 8

  • старший майстер-сержант;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 9

  • головний майстер-сержант.

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 10

Молодший сержант та сержант можуть обіймати посаду командира відділення. Старший сержант може обіймати посаду головного сержанта взводу.

Головний сержант, штаб-сержант, майстер-сержант, старший майстер-сержант та головний майстер-сержант можуть обіймати посаду головного сержанта роти.

Офіцерський склад:

Молодший:

  • молодший лейтенант;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 11

  • лейтенант;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 12

  • старший лейтенант;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 13

  • капітан.

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 14

Старший:

  • майор;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 15

  • підполковник;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 16

  • полковник.

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 17

Вищий:

  • бригадний генерал;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 18

  • генерал-майор;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 19

  • генерал-лейтенант;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 20

  • генерал.

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 21

Молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант обіймають посаду командира взводу, а капітан – командира роти.

Підполковник може обіймати посаду командира батальйону, а полковник – це вже командир полку.

Бригадний генерал – командир бригади, генерал-майор обіймає посаду командира дивізії, а генерал-лейтенант – командира корпусу.

Генерал – це найвище звання, який обіймає посаду командира армії.

Звання Військово-морських сил ЗСУ

Рядовий склад:

  • рекрут;
  • матрос;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 22

  • старший матрос.

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 23

Сержантський і старшинський склад:

Молодший:

  • старшина 2 статті;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 24

  • старшина 1 статті.

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 25

Старший:

  • головний старшина;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 26

  • головний корабельний старшина;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 27

  • штаб-старшина;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 28

Вищий:

  • майстер-старшина;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 29

  • старший майстер-старшина;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 30

  • головний майстер-старшина.

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 31

Офіцерський склад:

Молодший:

  • молодший лейтенант;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 32

  • лейтенант;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 33

  • старший лейтенант;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 34

  • капітан-лейтенант.

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 35

Старший:

  • капітан ІІІ рангу;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 36

  • капітан ІІ рангу;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 37

  • капітан І рангу.

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 38

Вищий:

  • коммодор;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 39

  • контрадмірал;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 40

  • віцеадмірал;

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 41

  • адмірал.

Військові звання у ЗСУ: список 2025 року Фото 42

Читайте також
Відношення з військової частини: хто видає та як оформити
відношення з військової частини

Фото: Вікіпедія

Пов'язані теми:

ЗСУукраїнські військовіУкраїнська армія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.