Кожен військовослужбовець української армії має свій ранг та звання, які у свою чергу поділяються на армійські та корабельні.

Які звання мають військові Збройних сил України – дізнавалися Факти ICTV.

ЗСУ мають два типи рангів — армійські (сухопутні війська і повітряні сили) та морські (ВМС).

Армійські звання ЗСУ

Наразі поділ за військовими званнями здійснюється відповідно до Закону України № 205-IX Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби.

Усе починається з рядового складу, від наймолодшого звання – рекрут. Далі за зростанням:

солдат;

старший солдат.

Сержантський і старшинський склад:

Молодший:

молодший сержант;

сержант.

Старший:

старший сержант;

головний сержант;

штаб-сержант.

Вищий:

майстер-сержант;

старший майстер-сержант;

головний майстер-сержант.

Молодший сержант та сержант можуть обіймати посаду командира відділення. Старший сержант може обіймати посаду головного сержанта взводу.

Головний сержант, штаб-сержант, майстер-сержант, старший майстер-сержант та головний майстер-сержант можуть обіймати посаду головного сержанта роти.

Офіцерський склад:

Молодший:

молодший лейтенант;

лейтенант;

старший лейтенант;

капітан.

Старший:

майор;

підполковник;

полковник.

Вищий:

бригадний генерал;

генерал-майор;

генерал-лейтенант;

генерал.

Молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант обіймають посаду командира взводу, а капітан – командира роти.

Підполковник може обіймати посаду командира батальйону, а полковник – це вже командир полку.

Бригадний генерал – командир бригади, генерал-майор обіймає посаду командира дивізії, а генерал-лейтенант – командира корпусу.

Генерал – це найвище звання, який обіймає посаду командира армії.

Звання Військово-морських сил ЗСУ

Рядовий склад:

рекрут;

матрос;

старший матрос.

Сержантський і старшинський склад:

Молодший:

старшина 2 статті;

старшина 1 статті.

Старший:

головний старшина;

головний корабельний старшина;

штаб-старшина;

Вищий:

майстер-старшина;

старший майстер-старшина;

головний майстер-старшина.

Офіцерський склад:

Молодший:

молодший лейтенант;

лейтенант;

старший лейтенант;

капітан-лейтенант.

Старший:

капітан ІІІ рангу;

капітан ІІ рангу;

капітан І рангу.

Вищий:

коммодор;

контрадмірал;

віцеадмірал;

адмірал.

Фото: Вікіпедія

