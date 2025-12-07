Первые лампадки зажгли в Киеве и Львове: в Украину доставили Вифлеемский огонь мира
- В 18.00 на Михайловской площади в Киеве украинские пластуны приняли Вифлеемский огонь мира из рук австрийских скаутов.
- Далее его отвезут в государственные учреждения, больницы и другие места.
- Кроме того, первые лампадки с Вифлеемским огнем зажгли на могилах защитников во Львове.
Вечером 7 декабря в Украину привезли Вифлеемский огонь мира.
Вифлеемский огонь мира уже в Украине
В Укрзализныце показали фото момента прибытия Вифлеемского огня в Киев. А в 18.00 на Михайловской площади в столице украинские пластуны приняли его из рук австрийских скаутов.
Далее его повезут Украиной в государственные учреждения, больницы и не только.
— Из года в год Вифлеемский огонь напоминает нам о важности единства и поддержки, о борьбе света и тьмы. Несмотря на вызовы и трудности в канун Рождественских праздников, украинцы продолжают дарить друг другу свет и тепло собственных сердец, — отметили в сообщении.
К тому же, Вифлеемский огонь мира также доставили и во Львов, о чем сообщил городской голова Андрей Садовый.
– Первые лампадки зажгли на могилах наших Защитников – тех, кто дал нам возможность жить и готовиться к Рождеству, – написал он в сети X.
Вифлеємський вогонь миру вже у Львові.
Перші лампадки запалили на могилах наших Захисників — тих, хто дав нам можливість жити й готуватися до Різдва.
Пластуни вдруге починають акцію саме тут, серед новітніх Героїв.
Памʼять і вдячність мають бути першими pic.twitter.com/ETLdAo0LZp
— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) December 7, 2025
Напомним, что уже почти 40 лет скауты привозят в Украину Вифлеемский огонь мира и передают его пластунам. Последние пять лет в разные уголки Украины Огонь доставляют поездами Укрзализныци.
Международная скаутская традиция возникла в 1984 году: скауты в палестинском городе Вифлеем зажигают огонь и передают его в другие страны к празднованию Рождества. Огонь символизирует мир, любовь и добро.