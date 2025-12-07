Вечером 7 декабря в Украину привезли Вифлеемский огонь мира.

Вифлеемский огонь мира уже в Украине

В Укрзализныце показали фото момента прибытия Вифлеемского огня в Киев. А в 18.00 на Михайловской площади в столице украинские пластуны приняли его из рук австрийских скаутов.

Далее его повезут Украиной в государственные учреждения, больницы и не только.

Сейчас смотрят

— Из года в год Вифлеемский огонь напоминает нам о важности единства и поддержки, о борьбе света и тьмы. Несмотря на вызовы и трудности в канун Рождественских праздников, украинцы продолжают дарить друг другу свет и тепло собственных сердец, — отметили в сообщении.

К тому же, Вифлеемский огонь мира также доставили и во Львов, о чем сообщил городской голова Андрей Садовый.

– Первые лампадки зажгли на могилах наших Защитников – тех, кто дал нам возможность жить и готовиться к Рождеству, – написал он в сети X.

Вифлеємський вогонь миру вже у Львові. Перші лампадки запалили на могилах наших Захисників — тих, хто дав нам можливість жити й готуватися до Різдва. Пластуни вдруге починають акцію саме тут, серед новітніх Героїв.

Памʼять і вдячність мають бути першими pic.twitter.com/ETLdAo0LZp — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) December 7, 2025

Напомним, что уже почти 40 лет скауты привозят в Украину Вифлеемский огонь мира и передают его пластунам. Последние пять лет в разные уголки Украины Огонь доставляют поездами Укрзализныци.

Международная скаутская традиция возникла в 1984 году: скауты в палестинском городе Вифлеем зажигают огонь и передают его в другие страны к празднованию Рождества. Огонь символизирует мир, любовь и добро.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.