Ввечері 7 грудня в Україну привезли Вифлеємський вогонь миру.

Вифлеємський вогонь миру вже в Україні

В Укрзалізниці показали фото моменту прибуття Вифлеємського вогню до Києва. А о 18:00 на Михайлівській площі у столиці українські пластуни прийняли його з рук австрійських скаутів.

Далі його повезуть Україною до державних установ, лікарень та інших місць.

– З року в рік Вифлеємський вогонь нагадує нам про важливість єдності та підтримки, про боротьбу світла та темряви. Попри виклики та труднощі напередодні Різдвяних свят українці продовжують дарувати одне одному світло та тепло власних сердець, – зазначили у повідомленні.

До того ж, Вифлеємський вогонь миру також доставили і у Львів, про що повідомив міський голова Андрій Садовий.

– Перші лампадки запалили на могилах наших Захисників — тих, хто дав нам можливість жити й готуватися до Різдва, – написав він у мережі X.

Вифлеємський вогонь миру вже у Львові. Перші лампадки запалили на могилах наших Захисників — тих, хто дав нам можливість жити й готуватися до Різдва. Пластуни вдруге починають акцію саме тут, серед новітніх Героїв.

Памʼять і вдячність мають бути першими pic.twitter.com/ETLdAo0LZp — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) December 7, 2025

Нагадаємо, що вже майже 40 років скаути привозять до України Вифлеємський вогонь миру та передають його пластунам. Останні п’ять років у різні куточки України Вогонь доставляють потягами Укрзалізниці.

Міжнародна скаутська традиція виникла у 1984 році: скаути у палестинському місті Вифлеєм запалюють вогонь та передають його в інші країни до святкувань Різдва. Вогонь символізує мир, любов та добро.

