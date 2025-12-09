Текущий год стал одним из самых смертоносных для гражданских украинцев из-за усиления российских обстрелов.

Об этом говорится в докладе, обнародованном Управлением ООН по правам человека.

В Украине растет количество погибших среди гражданских

По данным ООН, в период с июня по ноябрь 2025 года в Украине погибли 1 420 мирных жителей, 6 545 человек получили ранения.

Этот показатель на 12% больше, чем за аналогичный период в 2024 году, и на 37% больше, чем в 2023 году.

Среди погибших и раненых – 61 медицинский работник, 6 представителей СМИ и 99 сотрудников экстренных служб.

В ООН добавили, что приведенные цифры не являются окончательными. Общее количество пострадавших, вероятно, будет расти, поскольку фиксация новых случаев продолжается.

— Наши выводы свидетельствуют о нескольких тревожных тенденциях: росте числа жертв среди гражданского населения как в прифронтовых, так и в городских районах, постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру, а также продолжение систематических и широкомасштабных пыток и жестокого обращения с украинскими военнопленными и гражданскими задержанными, — сказала Даниэль Белль, глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЛУ).

В организации отмечают, что в июне 2025 года количество жертв среди гражданского населения резко увеличилось, а июль стал месяцем с самыми высокими показателями погибших и раненых мирных жителей с апреля 2022 года.

По информации ООН, 62% всех случаев гибели и ранений гражданских были вызваны взрывными средствами широкого радиуса действия, примененными в прифронтовых регионах; больше всего пострадали люди пожилого возраста.

Еще 38% пострадавших — результат атак с использованием ракет дальнего действия и боеприпасов, задерживающихся в воздухе.

Такие средства поражения регулярно применялись в городских районах, часто вдали от линии фронта.

Подобные атаки систематически фиксировались в Киеве, Запорожье и Харькове. Отдельные регионы впервые пострадали от ударов РФ, в частности Черновцы и Закарпатье.

Атаки РФ на энергетическую структуру Украины

В октябре и ноябре 2025 года Россия провела 8 масштабных скоординированных ударов ракетами и беспилотниками, направленных на энергетическую инфраструктуру Украины.

ООН отмечает, что эти атаки привели к аварийным отключениям и ежедневным ограничениям электроснабжения во многих областях.

Плановые отключения длились до 18 часов в сутки, а в отдельных регионах возникали длительные сбои в водо- и теплоснабжении — от нескольких часов до нескольких дней.

Российские войска регулярно осуществляют атаки по украинским регионам различными видами вооружения — ударными беспилотниками, ракетами, КАБами и реактивными системами залпового огня.

По обновленным данным ООН, в 2025 году количество погибших гражданских от ударов дальнобойного вооружения увеличилось на 26%, а число раненых — на 75%.

Руководство России продолжает отрицать, что ее армия во время полномасштабного вторжения наносит прицельные удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Украины, в результате чего гибнут мирные жители и разрушаются больницы, школы, детские сады, энергетические и водные объекты.

Украинские власти и международные организации определяют такие удары как военные преступления Российской Федерации и подчеркивают их сознательно направленный характер.

