Поточний рік став одним з найбільш смертоносних для цивільних українців через посилення російських обстрілів.

Про це йдеться у доповіді, оприлюдненій Управлінням ООН з прав людини.

В Україні зростає кількість загиблих серед цивільних

За даними ООН, у період із червня по листопад 2025 року в Україні загинули 1 420 мирних жителів, 6 545 осіб дістали поранення внаслідок посилення бойовмх дій.

Цей показник на 12% більший, ніж за аналогічний період у 2024 році та на 37% більший, ніж у 2023 році.

Серед загиблих та поранених – 61 медичний представник, 6 представників ЗМІ та 99 співробітників екстрених служб.

В ООН додали, що наведені цифри не є остаточними. Загальна кількість постраждалих, імовірно, зростатиме, оскільки фіксація нових випадків триває.

– Наші висновки засвідчують декілька тривожних тенденцій: зростання кількості жертв серед цивільних осіб як у прифронтових, так і в міських районах, постійні атаки на енергетичну інфраструктуру, а також продовження систематичних і широкомасштабних катувань та жорстокого поводження з українськими військовополоненими й цивільними затриманими, – сказала Даніель Белль, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

В організації наголошують, що у червні 2025 року кількість жертв серед цивільного населення різко збільшилася, а липень став місяцем із найвищими показниками загиблих і поранених мирних жителів із квітня 2022 року.

За інформацією ООН, 62% усіх випадків загибелі та поранень цивільних були спричинені вибуховими засобами широкого радіуса дії, застосованими в прифронтових регіонах; найбільше постраждали люди літнього віку.

Ще 38% постраждалих – результат атак із використанням ракет дальньої дії та боєприпасів, що затримуються в повітрі.

Такі засоби ураження регулярно застосовувалися в міських районах, часто далеко від лінії фронту.

Подібні атаки систематично фіксувалися у Києві, Запоріжжі та Харкові. Окремі регіони вперше постраждали від ударів РФ, зокрема Чернівці та Закарпаття.

Атаки РФ на енергетичну структуру України

У жовтні та листопаді 2025 року Росія провела 8 масштабних скоординованих ударів ракетами й безпілотниками, спрямованих на енергетичну інфраструктуру України.

ООН наголошує, що ці атаки спричинили аварійні відключення та щоденні обмеження електропостачання у багатьох областях.

Планові відключення тривали до 18 годин на добу, а в окремих регіонах виникали тривалі збої у водо- та теплопостачанні – від кількох годин до декількох днів.

Російські війська регулярно здійснюють атаки по українських регіонах різними видами озброєння – ударними безпілотниками, ракетами, КАБами та реактивними системами залпового вогню.

За оновленими даними ООН, у 2025 році кількість загиблих цивільних від ударів далекобійного озброєння збільшилася на 26%, а число поранених – на 75%.

Керівництво Росії продовжує заперечувати, що її армія під час повномасштабного вторгнення завдає прицільних ударів по цивільній інфраструктурі населених пунктів України, внаслідок чого гинуть мирні мешканці та руйнуються лікарні, школи, дитячі садки, енергетичні й водні об’єкти.

Українська влада та міжнародні організації визначають такі удари як воєнні злочини Російської Федерації та підкреслюють їхній свідомо спрямований характер.

