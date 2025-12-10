В Киеве с 4 декабря заработали официальные точки продажи праздничных елок — в этом году открыто 141 локация во всех районах города.

По информации представителей КП Свиточ, большинство деревьев привезли из западных областей, а именно из Ровенской, Закарпатской и Житомирской областей. Кроме того, в продаже есть импортные елки из Польши и Венгрии. Это Нордманы — ровные, плотные и выносливые, способные простоять дома до трех месяцев. Они значительно дороже, но остаются популярными среди покупателей.

Где купить елку в Киеве в 2025 году, читайте в нашем материале.

Где купить живую елку в Киеве

Спрос на елки обычно поднимается дважды, а именно перед Днем Святого Николая и в канун Нового года. После 1 января интерес практически исчезает — в конце последнего дня года часть деревьев даже раздают бесплатно.

Стоимость хвойных в этом сезоне выросла примерно на 5%. Украинские сосны продают в диапазоне от 300 до 1000 грн, импортные — от 3 до 6 тысяч. Точного количества деревьев на продажу нет, ведь их привозят в зависимости от спроса и погоды. Если реализовали весь завезенный объем, на точки просто доставляют новую партию со складов или лесничеств.

Чтобы приобрести легальную елку, рекомендуют соблюдать несколько правил:

проверить адреса

на месте обратить внимание, есть ли на деревьях чипы;

убедиться, что продавец имеет все необходимые документы, подтверждающие происхождение и безопасность елок.

Где можно купить елку в Киеве: адреса точек продажи

Где находятся елочные рынки в Киеве:

Голосеевский район

ул. Степана Рудницкого, 6А

ул. Васильковская, 8

пер. Руслана Лужевского, 1 (локация 1)

пер. Руслана Лужевского, 1 (локация 2)

ул. Лятошинского, 14

просп. Академика Глушкова, 16–16/7

просп. Академика Глушкова, 31А

ул. Метрологическая, 19

ул. Академика Заболотного, 48А

ул. Кольцевая дорога, 1

Дарницкий район

ул. Архитектора Вербицкого, 16

ул. Елизаветы Чавдар, 1

ул. Елизаветы Чавдар, 13

ул. Здолбуновская, 2

ул. Михаила Драгоманова, 14

ул. Сребнокильская, 13

ул. Ялтинская, 5А

пересечение ул. Ревуцкого и Вишняковской

просп. Петра Григоренко, 26

ул. Заречная, 1

Деснянский район

ул. Рональда Рейгана, 4

ул. Рональда Рейгана, 8

просп. Красной Калины, 15

просп. Красной Калины, 26

просп. Красной Калины, 44

просп. Красной Калины, 60/10

ул. Героев Энергетиков, 2

ул. Героев Энергетиков, 4

ул. Героев Энергетиков, 6

станция метро Лесная

Днепровский район

бульв. Игоря Шамо, 2/7

ул. Андрея Малышко, 4А

ул. Ивана Миколайчука, 9

ул. Миропольская, 25

ул. Радужная, 4

ул. Юрия Шумского, 1

просп. Павла Тычины, 7

просп. Соборности, 2/1

ул. Регенераторная, 4

пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо

Оболонский район

ул. Днепроводская, 1

площадь Петропавловская, 2

просп. Владимира Ивасюка, 27Б

просп. Владимира Ивасюка, 46

ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8А

просп. Оболонский, 1Б

просп. Оболонский, 52А

ул. Полярная, 8Б

ул. Героев Днепра, 29В

площадь Оболонская, 6

Печерский район

бульв. Николая Михновского, 25

бульв. Николая Михновского, 30/1

ул. Большая Васильковская, 107

ул. Шота Руставели, 16

Подольский район

ул. Верхний Вал, 16

пересечение Верхний Вал / Житньоторзька

ул. Светлицкого, 30/20

просп. Европейского Союза, 58

просп. Европейского Союза, 80

ул. Межигорская, 56/63А

просп. Свободы, 28

Святошинский район

бульв. Николая Руденко, 13

бульв. Николая Руденко, 14

бульв. Николая Руденко, 15

ул. Василия Кучера, 5

ул. Симиренко, 10

ул. Симиренко, 17

ул. Зодчих, 46

ул. Зодчих, 62

ул. Зодчих, 68/2

ул. Тулузы, 2/58

Соломенский район

бульв. Чоколовский, 19–21

бульв. Чоколовский, 20

бульв. Чоколовский, 1

просп. Воздушных Сил, 18/2

ул. Соломенская, 33

ул. Академика Шалимова, 37

просп. Отрадный, 15/45

ул. Борщаговская, 154А

просп. Любомира Гузара, 48

просп. Брестский, 47

Шевченковский район

ул. Юрия Ильенко, 1

ул. Данила Щербаковского, 56

пересечение Игоря Турчина и Мрии

ул. Парково-Сырецкая, 10

ул. Ольжича, 14

ул. Елены Телиги, 31/1

ул. Щусева, 5

пересечение Телиги и Щусева

ул. Дорогожицкая, 13/14

