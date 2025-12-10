В Киеве с 4 декабря заработали официальные точки продажи праздничных елок — в этом году открыто 141 локация во всех районах города.

По информации представителей КП Свиточ, большинство деревьев привезли из западных областей, а именно из Ровенской, Закарпатской и Житомирской областей. Кроме того, в продаже есть импортные елки из Польши и Венгрии. Это Нордманы — ровные, плотные и выносливые, способные простоять дома до трех месяцев. Они значительно дороже, но остаются популярными среди покупателей.

Где купить елку в Киеве в 2025 году, читайте в нашем материале.

Где купить живую елку в Киеве

Спрос на елки обычно поднимается дважды, а именно перед Днем Святого Николая и в канун Нового года. После 1 января интерес практически исчезает — в конце последнего дня года часть деревьев даже раздают бесплатно.

Стоимость хвойных в этом сезоне выросла примерно на 5%. Украинские сосны продают в диапазоне от 300 до 1000 грн, импортные — от 3 до 6 тысяч. Точного количества деревьев на продажу нет, ведь их привозят в зависимости от спроса и погоды. Если реализовали весь завезенный объем, на точки просто доставляют новую партию со складов или лесничеств.

Чтобы приобрести легальную елку, рекомендуют соблюдать несколько правил:

  • проверить адреса официальных елочных базаров в Киеве на сайте КГГА;
  • на месте обратить внимание, есть ли на деревьях чипы;
  • убедиться, что продавец имеет все необходимые документы, подтверждающие происхождение и безопасность елок.

Где можно купить елку в Киеве: адреса точек продажи

Где находятся елочные рынки в Киеве:

Голосеевский район

  • ул. Степана Рудницкого, 6А
  • ул. Васильковская, 8
  • пер. Руслана Лужевского, 1 (локация 1)
  • пер. Руслана Лужевского, 1 (локация 2)
  • ул. Лятошинского, 14
  • просп. Академика Глушкова, 16–16/7
  • просп. Академика Глушкова, 31А
  • ул. Метрологическая, 19
  • ул. Академика Заболотного, 48А
  • ул. Кольцевая дорога, 1

Дарницкий район

  • ул. Архитектора Вербицкого, 16
  • ул. Елизаветы Чавдар, 1
  • ул. Елизаветы Чавдар, 13
  • ул. Здолбуновская, 2
  • ул. Михаила Драгоманова, 14
  • ул. Сребнокильская, 13
  • ул. Ялтинская, 5А
  • пересечение ул. Ревуцкого и Вишняковской
  • просп. Петра Григоренко, 26
  • ул. Заречная, 1

Деснянский район

  • ул. Рональда Рейгана, 4
  • ул. Рональда Рейгана, 8
  • просп. Красной Калины, 15
  • просп. Красной Калины, 26
  • просп. Красной Калины, 44
  • просп. Красной Калины, 60/10
  • ул. Героев Энергетиков, 2
  • ул. Героев Энергетиков, 4
  • ул. Героев Энергетиков, 6
  • станция метро Лесная

Днепровский район

  • бульв. Игоря Шамо, 2/7
  • ул. Андрея Малышко, 4А
  • ул. Ивана Миколайчука, 9
  • ул. Миропольская, 25
  • ул. Радужная, 4
  • ул. Юрия Шумского, 1
  • просп. Павла Тычины, 7
  • просп. Соборности, 2/1
  • ул. Регенераторная, 4
  • пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо

Оболонский район

  • ул. Днепроводская, 1
  • площадь Петропавловская, 2
  • просп. Владимира Ивасюка, 27Б
  • просп. Владимира Ивасюка, 46
  • ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8А
  • просп. Оболонский, 1Б
  • просп. Оболонский, 52А
  • ул. Полярная, 8Б
  • ул. Героев Днепра, 29В
  • площадь Оболонская, 6

Печерский район

  • бульв. Николая Михновского, 25
  • бульв. Николая Михновского, 30/1
  • ул. Большая Васильковская, 107
  • ул. Шота Руставели, 16

Подольский район

  • ул. Верхний Вал, 16
  • пересечение Верхний Вал / Житньоторзька
  • ул. Светлицкого, 30/20
  • просп. Европейского Союза, 58
  • просп. Европейского Союза, 80
  • ул. Межигорская, 56/63А
  • просп. Свободы, 28

Святошинский район

  • бульв. Николая Руденко, 13
  • бульв. Николая Руденко, 14
  • бульв. Николая Руденко, 15
  • ул. Василия Кучера, 5
  • ул. Симиренко, 10
  • ул. Симиренко, 17
  • ул. Зодчих, 46
  • ул. Зодчих, 62
  • ул. Зодчих, 68/2
  • ул. Тулузы, 2/58

Соломенский район

  • бульв. Чоколовский, 19–21
  • бульв. Чоколовский, 20
  • бульв. Чоколовский, 1
  • просп. Воздушных Сил, 18/2
  • ул. Соломенская, 33
  • ул. Академика Шалимова, 37
  • просп. Отрадный, 15/45
  • ул. Борщаговская, 154А
  • просп. Любомира Гузара, 48
  • просп. Брестский, 47

Шевченковский район

  • ул. Юрия Ильенко, 1
  • ул. Данила Щербаковского, 56
  • пересечение Игоря Турчина и Мрии
  • ул. Парково-Сырецкая, 10
  • ул. Ольжича, 14
  • ул. Елены Телиги, 31/1
  • ул. Щусева, 5
  • пересечение Телиги и Щусева
  • ул. Дорогожицкая, 13/14
