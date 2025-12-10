Где купить елку в Киеве: список официальных локаций
- В Киеве открыли 141 официальную точку продажи елок, большинство деревьев привезены из западных областей.
- Цены на украинские елки 300–1 000 грн, а на импортные 3 000–6 000 грн.
- Чтобы купить легальную елку, следует проверить адрес ярмарки на сайте КГГА, наличие чипов и документы продавца.
В Киеве с 4 декабря заработали официальные точки продажи праздничных елок — в этом году открыто 141 локация во всех районах города.
По информации представителей КП Свиточ, большинство деревьев привезли из западных областей, а именно из Ровенской, Закарпатской и Житомирской областей. Кроме того, в продаже есть импортные елки из Польши и Венгрии. Это Нордманы — ровные, плотные и выносливые, способные простоять дома до трех месяцев. Они значительно дороже, но остаются популярными среди покупателей.
Где купить елку в Киеве в 2025 году, читайте в нашем материале.
Где купить живую елку в Киеве
Спрос на елки обычно поднимается дважды, а именно перед Днем Святого Николая и в канун Нового года. После 1 января интерес практически исчезает — в конце последнего дня года часть деревьев даже раздают бесплатно.
Стоимость хвойных в этом сезоне выросла примерно на 5%. Украинские сосны продают в диапазоне от 300 до 1000 грн, импортные — от 3 до 6 тысяч. Точного количества деревьев на продажу нет, ведь их привозят в зависимости от спроса и погоды. Если реализовали весь завезенный объем, на точки просто доставляют новую партию со складов или лесничеств.
Чтобы приобрести легальную елку, рекомендуют соблюдать несколько правил:
- проверить адреса официальных елочных базаров в Киеве на сайте КГГА;
- на месте обратить внимание, есть ли на деревьях чипы;
- убедиться, что продавец имеет все необходимые документы, подтверждающие происхождение и безопасность елок.
Где можно купить елку в Киеве: адреса точек продажи
Где находятся елочные рынки в Киеве:
Голосеевский район
- ул. Степана Рудницкого, 6А
- ул. Васильковская, 8
- пер. Руслана Лужевского, 1 (локация 1)
- пер. Руслана Лужевского, 1 (локация 2)
- ул. Лятошинского, 14
- просп. Академика Глушкова, 16–16/7
- просп. Академика Глушкова, 31А
- ул. Метрологическая, 19
- ул. Академика Заболотного, 48А
- ул. Кольцевая дорога, 1
Дарницкий район
- ул. Архитектора Вербицкого, 16
- ул. Елизаветы Чавдар, 1
- ул. Елизаветы Чавдар, 13
- ул. Здолбуновская, 2
- ул. Михаила Драгоманова, 14
- ул. Сребнокильская, 13
- ул. Ялтинская, 5А
- пересечение ул. Ревуцкого и Вишняковской
- просп. Петра Григоренко, 26
- ул. Заречная, 1
Деснянский район
- ул. Рональда Рейгана, 4
- ул. Рональда Рейгана, 8
- просп. Красной Калины, 15
- просп. Красной Калины, 26
- просп. Красной Калины, 44
- просп. Красной Калины, 60/10
- ул. Героев Энергетиков, 2
- ул. Героев Энергетиков, 4
- ул. Героев Энергетиков, 6
- станция метро Лесная
Днепровский район
- бульв. Игоря Шамо, 2/7
- ул. Андрея Малышко, 4А
- ул. Ивана Миколайчука, 9
- ул. Миропольская, 25
- ул. Радужная, 4
- ул. Юрия Шумского, 1
- просп. Павла Тычины, 7
- просп. Соборности, 2/1
- ул. Регенераторная, 4
- пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо
Оболонский район
- ул. Днепроводская, 1
- площадь Петропавловская, 2
- просп. Владимира Ивасюка, 27Б
- просп. Владимира Ивасюка, 46
- ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8А
- просп. Оболонский, 1Б
- просп. Оболонский, 52А
- ул. Полярная, 8Б
- ул. Героев Днепра, 29В
- площадь Оболонская, 6
Печерский район
- бульв. Николая Михновского, 25
- бульв. Николая Михновского, 30/1
- ул. Большая Васильковская, 107
- ул. Шота Руставели, 16
Подольский район
- ул. Верхний Вал, 16
- пересечение Верхний Вал / Житньоторзька
- ул. Светлицкого, 30/20
- просп. Европейского Союза, 58
- просп. Европейского Союза, 80
- ул. Межигорская, 56/63А
- просп. Свободы, 28
Святошинский район
- бульв. Николая Руденко, 13
- бульв. Николая Руденко, 14
- бульв. Николая Руденко, 15
- ул. Василия Кучера, 5
- ул. Симиренко, 10
- ул. Симиренко, 17
- ул. Зодчих, 46
- ул. Зодчих, 62
- ул. Зодчих, 68/2
- ул. Тулузы, 2/58
Соломенский район
- бульв. Чоколовский, 19–21
- бульв. Чоколовский, 20
- бульв. Чоколовский, 1
- просп. Воздушных Сил, 18/2
- ул. Соломенская, 33
- ул. Академика Шалимова, 37
- просп. Отрадный, 15/45
- ул. Борщаговская, 154А
- просп. Любомира Гузара, 48
- просп. Брестский, 47
Шевченковский район
- ул. Юрия Ильенко, 1
- ул. Данила Щербаковского, 56
- пересечение Игоря Турчина и Мрии
- ул. Парково-Сырецкая, 10
- ул. Ольжича, 14
- ул. Елены Телиги, 31/1
- ул. Щусева, 5
- пересечение Телиги и Щусева
- ул. Дорогожицкая, 13/14