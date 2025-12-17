Праздники уже совсем близко, города постепенно погружаются в предновогоднюю атмосферу, а взрослые все чаще задумываются, как порадовать своих детей настоящей праздничной елкой.

В разных регионах подготовка к зимним праздникам проходит по-разному: где-то елочные рынки уже работают с первых дней декабря, а в других городах только готовятся к открытию сезонных ярмарок.

За сколько можно приобрести новогоднюю елку в 2025 году, читайте в нашем материале.

Сколько стоит елка в 2025 году в Киеве

В столице готовятся к старту традиционных новогодних ярмарок, ведь с 3 декабря в Киеве официально заработают специальные точки продажи, где жители смогут приобрести натуральную елку или сосну, а также праздничные украшения. Об этом сообщают в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Ярмарки будут открываться поэтапно и работать до 31 декабря.

Перечень локаций уже обнародован, а город подготовил десятки точек, удобных для разных районов.

Согласно данным Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА, в этом году в столице установили новые ценовые ориентиры на праздничные хвойные деревья. В частности, стоимость сосен будет начинаться примерно от 500 грн за погонный метр, тогда как цены на елки стартуют от 750 грн. Готовые новогодние композиции из хвои можно будет приобрести по цене от 250 до 650 грн.

Как уточнили в КП Свиточ, которое отвечает за организацию сезонных ярмарок в нескольких районах Киева, часть елок будет поступать из украинских лесничеств, а именно из Волынской, Полтавской, Закарпатской и Черниговской областей. Кроме того, в этом году на продажу завезут и импортные деревья из Дании и Польши.

В целом столичные цены на натуральные новогодние деревья будут варьироваться в пределах 500-2 500 грн за погонный метр, в зависимости от породы и происхождения.

Ориентировочные цены:

сосна — от 500 грн/м;

польская елка — от 750 грн/м;

датская елка — от 2 500 грн/м.

Какие цены на елки в Украине в 2025 году: стоимость в Черкассах

В регионах продажа новогодних деревьев началась раньше. Например, в Черкассах елочные рынки открылись уже 1 декабря. Город определил 54 официальные локации, где разрешена торговля хвойными деревьями.

Предприниматель Руслан Марданян рассказал Суспільному, что в этом году спрос на елки стартовал раньше, ведь многие люди стремятся подготовиться ко Дню святого Николая, который по новолианскому календарю отмечают 6 декабря. Часть деревьев везут не только из украинских лесничеств Полтавщины или Львовщины, но и из Дании.

Предприниматель отмечает, что цены практически не изменились по сравнению с прошлым годом:

сосна — от 300 до 2 тыс. грн в зависимости от высоты;

ель Нордмана (импорт из Дании) — от 3 тыс. до 15 тыс. грн, в частности четырехметровые экземпляры;

в ближайшие дни ожидают поставки елок в горшках и голубых елок.

В КП Черкасские рынки уточняют, что часть предпринимателей начнет работу чуть позже, с 3 или даже с 10 декабря, поэтому количество активных точек будет ежедневно расти.

Сколько стоит елка в лесничествах Харьковщины

В Харьковской области продажа новогодних деревьев в лесничествах стартует в ближайшее время. Слобожанский лесной офис уже обнародовал официальный прайс на 2025 год на своей странице в Facebook:

Цены на сосну обыкновенную:

до 1 м — 135 грн;

1-2 м — 150 грн;

2-3 м — 150-174 грн.

Цены на сосну крымскую:

до 1 м — 168 грн;

1-2 м — 252 грн;

2-3 м — 360 грн;

набор хвойных веточек (3-7 шт.) — 72 грн.

Для сравнения: в прошлом году в харьковских лесничествах продажи стартовали 10 декабря, а цена за метр елки начиналась от 96 грн.

