У Києві з 4 грудня запрацювали офіційні точки продажу святкових ялинок – цього року відкрито 141 локацію у всіх районах міста.

За інформацією представників КП Світоч, більшість дерев привезли із західних областей, а саме з Рівненщини, Закарпаття та Житомирщини. Крім того, у продажу є імпортні ялинки з Польщі та Угорщини. Це Нордмани – рівні, щільні та витривалі, здатні простояти вдома до трьох місяців. Вони значно дорожчі, але залишаються популярними серед покупців.

Де купити ялинку в Києві у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Де купити живу ялинку в Києві

Попит на ялинки зазвичай піднімається двічі, а саме перед Днем Святого Миколая та напередодні Нового року. Після 1 січня інтерес практично зникає – наприкінці останнього дня року частину дерев навіть роздають безплатно.

Вартість хвойних цього сезону зросла приблизно на 5%. Українські сосни продають у діапазоні від 300 до 1000 грн, імпортні – від 3 до 6 тисяч. Точної кількості дерев на продаж немає, адже їх привозять залежно від попиту та погоди. Якщо реалізували весь завезений обсяг, на точки просто доставляють нову партію зі складів або лісництв.

Щоб придбати легальну ялинку, рекомендують дотримуватися кількох правил:

адреси перевіритиофіційних ялинкових базарів в Києві на сайті КМДА;

на місці звернути увагу, чи є на деревах чипи;

упевнитися, що продавець має всі необхідні документи, які підтверджують походження та безпечність ялинок.

Де можна купити ялинку в Києві: адреси точок продажу

Де ялинкові базари в Києві:

Голосіївський район

вул. Степана Рудницького, 6А

вул. Васильківська, 8

пров. Руслана Лужевського, 1 (локація 1)

пров. Руслана Лужевського, 1 (локація 2)

вул. Лятошинського, 14

просп. Академіка Глушкова, 16–16/7

просп. Академіка Глушкова, 31А

вул. Метрологічна, 19

вул. Академіка Заболотного, 48А

вул. Кільцева дорога, 1

Дарницький район

вул. Архітектора Вербицького, 16

вул. Єлизавети Чавдар, 1

вул. Єлизавети Чавдар, 13

вул. Здолбунівська, 2

вул. Михайла Драгоманова, 14

вул. Срібнокільська, 13

вул. Ялтинська, 5А

перетин вул. Ревуцького та Вишняківської

просп. Петра Григоренка, 26

вул. Зарічна, 1

Деснянський район

вул. Рональда Рейгана, 4

вул. Рональда Рейгана, 8

просп. Червоної Калини, 15

просп. Червоної Калини, 26

просп. Червоної Калини, 44

просп. Червоної Калини, 60/10

вул. Героїв Енергетиків, 2

вул. Героїв Енергетиків, 4

вул. Героїв Енергетиків, 6

станція метро “Лісова”



Дніпровський район

бульв. Ігоря Шамо, 2/7

вул. Андрія Малишка, 4А

вул. Івана Миколайчука, 9

вул. Миропільська, 25

вул. Райдужна, 4

вул. Юрія Шумського, 1

просп. Павла Тичини, 7

просп. Соборності, 2/1

вул. Регенераторна, 4

перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо



Оболонський район

вул. Дніпроводська, 1

площа Петропавлівська, 2

просп. Володимира Івасюка, 27Б

просп. Володимира Івасюка, 46

вул. Ярослава Івашкевича, 6/8А

просп. Оболонський, 1Б

просп. Оболонський, 52А

вул. Полярна, 8Б

вул. Героїв Дніпра, 29В

площа Оболонська, 6



Печерський район

бульв. Миколи Міхновського, 25

бульв. Миколи Міхновського, 30/1

вул. Велика Васильківська, 107

вул. Шота Руставелі, 16



Подільський район

вул. Верхній Вал, 16

перетин Верхній Вал / Житньоторзька

вул. Світлицького, 30/20

просп. Європейського Союзу, 58

просп. Європейського Союзу, 80

вул. Межигірська, 56/63А

просп. Свободи, 28



Святошинський район

бульв. Миколи Руденка, 13

бульв. Миколи Руденка, 14

бульв. Миколи Руденка, 15

вул. Василя Кучера, 5

вул. Симиренка, 10

вул. Симиренка, 17

вул. Зодчих, 46

вул. Зодчих, 62

вул. Зодчих, 68/2

вул. Тулузи, 2/58



Солом’янський район

бульв. Чоколівський, 19–21

бульв. Чоколівський, 20

бульв. Чоколівський, 1

просп. Повітряних Сил, 18/2

вул. Солом’янська, 33

вул. Академіка Шалімова, 37

просп. Відрадний, 15/45

вул. Борщагівська, 154А

просп. Любомира Гузара, 48

просп. Берестейський, 47



Шевченківський район

вул. Юрія Іллєнка, 1

вул. Данила Щербаківського, 56

перетин Ігоря Турчина та Мрії

вул. Парково-Сирецька, 10

вул. Ольжича, 14

вул. Олени Теліги, 31/1

вул. Щусєва, 5

перетин Теліги та Щусєва

вул. Дорогожицька, 13/14

