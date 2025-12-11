В рамках программы Власна справа украинцы могут получить до 1 млн грн грантовой поддержки для креативных индустрий на создание и развитие бизнеса.

Программа Власна справа: какие возможности она открывает для украинцев

В этом году государственная грантовая программа Власна справа, возможностями которой уже воспользовались 28 тыс. украинцев, стало доступно и для креативного сектора. Создатели и предприниматели из креативных индустрий могут получить от 100 тыс. до 1 млн. грн. грантовой поддержки на начало или развитие своего бизнеса.

Программа способствует развитию всего сектора: поддерживает формирование белых рабочих мест, развитие создателей и продуктов, формирующих добавленную стоимость.

За три года существования программа Власна справа способствовало созданию более 51 тыс. рабочих мест, однако ранее правила грантовой помощи не распространялись на творческие профессии, поэтому предприниматели часто проигрывали конкуренцию производственным или аграрным компаниям.

Теперь программа охватывает и тех, кто работает с украинским контентом, развивает культурную дипломатию и сохраняет нашу идентичность.

– Мы убеждены, что поддержка креативных индустрий – неотъемлемая часть развития экономики, безопасности, образования и усиления голоса Украины на международной арене. Собственное дело уже доказало свою эффективность для предпринимателей разных секторов, сейчас мы хотим усилить способность к развитию предпринимательства наших творческих деятелей. Креативные индустрии создают более 3% ВВП – это экономика таланта и идей, где рождается наибольшая добавленная стоимость. Я верю в большой потенциал украинских креативщиков, – сообщила вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики, министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Она отметила, что программа работает для того, чтобы творческая индустрия ощутила эту веру и поддержку государства: как в создании собственного дела, так и в его масштабировании.

Кому доступна программа Власна справа

Представителям малого и среднего бизнеса, работающим в сферах, связанных с созданием кино и видео, библиотеками, музеями, театрами, архитектурой, дизайном, медиа, фотографией, разработкой игр и программного обеспечения, PR и рекламой, книгоизданием и т.д.

С полным перечнем видов экономической деятельности, которые принадлежат к креативным индустриям, можно ознакомиться по ссылке.

Также программа доступна предпринимателям, художникам и творческим коллективам с опытом, а также тем, кто только начинает свое дело.

— Приоритет будет предоставляться проектам, которые создают рабочие места и демонстрируют потенциал для устойчивого развития бизнеса в креативной сфере, в частности, в малых и индивидуальных предприятиях, — добавила она.

Отдельное внимание программа уделяет индивидуальным художникам и мастерам – создающим уникальные изделия народного художественного промысла.

Какие гранты доступны для креативных предпринимателей:

100 тыс. грн включительно – в случае обязательства получателя зарегистрироваться ФЛП;

200 тыс. грн. включительно – в случае обязательства создать одно рабочее место;

500 тыс. грн. включительно – в случае обязательства создать не менее двух рабочих мест;

1 млн грн включительно – в случае обязательства создать не менее четырех рабочих мест.

Гранты свыше 500 тыс. грн предоставляются при софинансировании 70/30 (получатель должен вложить в дело не менее 30% собственных средств, остальное предоставит государство в виде гранта).

Важно отметить, что грантовые средства можно использовать на операционные расходы: приобретение и аренду оборудования, транспорта, лицензионного программного обеспечения, оплату аренды помещения (частично), техники и услуг (реклама, создание объектов авторского права, издательские услуги и т.п.), необходимые для развития бизнеса.

Почему стоит подаваться на программу

Здесь все очень быстро и просто. Заявка на получение гранта и бизнес-план подается через портал Дія по ссылке – процедура загрузки документов занимает до 20 минут.

Программа стимулирует развитие экономики и культурной идентичности Украины, способствуя развитию частных библиотек, театров, музеев, кинопроизводства, творческих пространств и других бизнесов на базе культуры, отмечает Татьяна Бережная.

Грант помогает не только создавать/развивать бизнес, но и продвигать украинскую культуру и креатив за рубежом, что подтверждают уже реализуемые кейсы в дизайне, фотографии, ювелирном искусстве и т.д.

Программа поддерживает “белую” экономику, создавая рабочие места и увеличивая налоговые поступления.

Сроки подачи заявок и условия

Подать заявку могут только граждане Украины и юридические лица, конечными бенефициарными владельцами которых являются граждане Украины. Также это могут сделать частные предприниматели и учреждения (программа не распространяется на государственные или коммунальные учреждения).

Подробные условия, рамки бизнес-плана и требования к аппликантам доступны по ссылке.

Заявки, не отвечающие условиям программы, не рассматриваются.

В частности, гранты недоступны:

бизнесам, которые находятся и работают на временно оккупированной территории Украины;

работают на территории России;

находятся под санкциями;

привлекались к уголовной ответственности за коррупцию;

имеют задолженности перед бюджетом;

являются кредитными, страховыми организациями;

являются инвестиционными, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.

Дополнительно список КВЭДов, не подпадающих под грант, можно найти по ссылке.

– Невозможно подать заявление на дополнительную поддержку, если вы уже подали заявку на грант для ветеранов и членов их семей. В то же время, в случае отказа в предоставлении гранта для ветеранов вы имеете право подать заявку на другой грант, — отмечает Татьяна Бережная.

Собственное дело является одной из самых действенных правительственных программ поддержки малого и среднего бизнеса: за три года его работы гранты на развитие собственного дела получили 28 тыс. украинцев, среди которых более 2 тыс. – участники боевых действий.

Государство призывает предпринимателей и художников воспользоваться уникальной возможностью и присоединиться к программе, которая уже помогла тысячам украинцев начать и развить собственное дело в творческой индустрии.

