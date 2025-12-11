Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициированную Украиной резолюцию о расширении международного сотрудничества и минимизации последствий Чернобыльской катастрофы.

Об этом стало известно из прямой трансляции Генассамблеи ООН.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобылю: что известно

Принятый документ признает длительные последствия аварии на ЧАЭС и подчеркивает необходимость дальнейшей поддержки пострадавших территорий.

В резолюции также выражена обеспокоенность повреждением нового конфайнмента во время атаки российского дрона 14 февраля 2025 года, что поставило под угрозу международные усилия по защите объекта.

Отдельно зафиксировано официальное использование украинской транслитерации Chornobyl во всех материалах ООН, включая название Международного дня памяти 26 апреля.

Документ также подтверждает, что Чернобыльская атомная электростанция является украинским объектом.

Резолюцию о расширении международного сотрудничества и минимизации последствий Чернобыльской катастрофы поддержали 97 государств, еще 39 воздержались.

Против проголосовали США, Россия, Беларусь, Китай, Северная Корея, Никарагуа и Нигер.

Почему США выступили против

Представительница американской делегации заявила, что голосование США против не связано с изменением позиции Вашингтона по ядерной безопасности Украины.

По ее словам, США не поддержали резолюцию из-за упоминаний Повестки дня устойчивого развития до 2030 года, которые, по мнению Вашингтона, продвигают модель “мягкого глобального управления”, несовместимую с национальным суверенитетом.

Несмотря на голосование, США подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать международные инициативы в сфере ядерной безопасности и усилия по предотвращению инцидентов на украинских атомных объектах.

Реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины приветствовало принятие резолюции, назвав его важным шагом в преодолении последствий катастрофы и признанием глобальных угроз, вызванных действиями России.

МИД поблагодарило 97 стран, поддержавших документ.

В ведомстве также сообщили, что Беларусь пыталась продвинуть альтернативную резолюцию, в которой не упоминались российские атаки на ЧАЭС.

По предложению украинской делегации этот документ был снят с рассмотрения.

МИД подчеркнуло, что Украина и в дальнейшем будет работать над укреплением международного взаимодействия для преодоления последствий Чернобыльской катастрофы и поддержания глобальной ядерной безопасности.

Стоит отметить, что Генассамблея решила провести 24 апреля 2026 года специальное заседание по случаю 40-й годовщины трагедии.

